"Salten ustedes primero": así habría sido el trágico accidente aéreo de Sebastián Piñera

Tras confirmarse que la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera ocurrió por asfixia, comenzaron a circular los testimonios sobre cómo habrían sido los... 07.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-07T20:36+0000

2024-02-07T20:36+0000

2024-02-07T20:37+0000

américa latina

sebastián piñera

política

chile

accidente

helicóptero

La hermana del ex jefe de Estado, Magdalena Piñera —una de las tripulantes durante la caída del helicóptero en el lago Ranco— habría compartido cuáles fueron algunas de las últimas palabras de Piñera antes de morir, de acuerdo con un testimonio de Karla Rubilar, la exministra de Desarrollo Social de su segundo Gobierno, difundido en los canales CHV y TVN."Todos sabemos de la versión de la Pichita, de su hermana, que dice que el presidente, sus últimas palabras que dijo antes de fallecer, fue que los otros tripulantes del avión descendieran, que se bajaran, que él no podía bajar con ellos porque, si él salía del helicóptero, el helicóptero les iba a caer encima a todos. Hasta el último minuto (...) estuvo pensando en cómo salvarles a la vida a quienes estaban acompañándolo", relató Rubilar a CHV Noticias. Este mismo 7 de febrero, la Fiscalía de Chile informó sobre los resultados de la autopsia al expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), la cual concluyó que la causa de su fallecimiento fue asfixia por sumersión.De este modo, las autoridades descartaron otras versiones que rondaban en torno al caso, como un eventual infarto al corazón que habría sufrido Piñera mientras volaba el helicóptero en el sur del país latinoamericano. La Fiscalía nacional también confirmó una información que ya se había dado a conocer en los medios sobre la identidad de los otros pasajeros que acompañaban al exmandatario: Magdalena Piñera, su hermana; Miguel Ignacio Guerrero, empresario y amigo, y Bautista Guerrero, hijo de Miguel Ignacio.El expresidente sufrió un accidente mientras volaba un helicóptero sobre el lago Ranco. Los tres pasajeros del helicóptero lograron soltarse el cinturón y nadar hasta la orilla, pero Piñera no habría podido soltar el cinturón de seguridad y se hundió.

chile

2024

sebastián piñera, política, chile, accidente, helicóptero