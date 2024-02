https://sputniknews.lat/20240207/varias-personas-mueren-en-espana-al-derrumbarse-un-edificio-residencial-1148054831.html

Varias personas mueren en España al derrumbarse un edificio residencial

MADRID (Sputnik) — Al menos tres personas fallecieron por el colapso parcial de un edifico de viviendas en la ciudad catalana de Badalona, cercana a Barcelona... 07.02.2024, Sputnik Mundo

"Localizamos tres cuerpos sin vida en el edificio derrumbado de Badalona, que están pendientes de identificar. Continuaremos los trabajos de desescombro, que se prevé que durarán hasta la tarde de hoy [el 7 de febrero de 2024]", publicaron los bomberos en su cuenta de la red social X. Los bomberos advirtieron a los vecinos residentes en los pisos intactos del bloque afectado que no podrán acceder a sus viviendas hasta que el técnico municipal pueda realizar una valoración estructural del edificio. El alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, declaró que entre los muertos pueden encontrarse tres vecinos desaparecidos, dos mujeres y un hombre de 30 años, quien recientemente se convirtió en padre. Una de las mujeres es una madre soltera extranjera, proveniente de países del este de Europa, con dos hijas menores de edad que no se encontraban en el edificio en el momento del derrumbe, a las que el Gobierno de Cataluña dará "acompañamiento" por no tener más familia, aseguró el alcalde. García Albiol apuntó a "la falta de calidad de algunos materiales del techo del cuarto piso (ático)" como la causa del derrumbe parcial del edificio. El Ayuntamiento de Badalona declaró tres días de luto. El edificio, que contenía 20 apartamentos, fue construido en 1959 y recientemente pasó por una inspección de seguridad, informaron los medios locales.

