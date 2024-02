https://sputniknews.lat/20240208/el-papel-de-hillary-clinton-como-la-rusofobia-alcanzo-tan-grandes-proporciones-en-occidente-1148075482.html

El papel de Hillary Clinton: ¿cómo la rusofobia alcanzó tan grandes proporciones en Occidente?

La hostilidad hacia Moscú sigue creciendo en los medios estadounidenses tras la victoria electoral del expresidente Donald Trump en 2016. Ahora, con las... 08.02.2024, Sputnik Mundo

El triunfo de Donald Trump fue un momento sísmico en la política que, junto con el Brexit en el Reino Unido, reconfiguró fundamentalmente el diálogo político en Occidente.En este contexto, el analista de seguridad Mark Sleboda y el presentador Jamarl Thomas señalaron a Sputnik la influencia de una persona en particular a la hora de impulsar la histeria antirrusa."La posición demócrata [era que] fue Vladímir Putin quien puso a Donald Trump bajo su protección (…) y que Putin es la razón por la que Trump obtuvo el mandato (…) Y Hillary Clinton no paraba de decirlo a todo el mundo, incluso después de perder", añadió Thomas."Los demócratas lo creen hasta el día de hoy y lo creen porque, desde su punto de vista, no había forma de que este hombre incompetente pudiera vencer a nuestra mujer más cualificada en la historia de las mujeres en la política", señaló el presentador.En sus palabras, "esta distorsión existe porque Hillary Clinton sembró en la población estas tonterías. Es lamentable".Sleboda, a su vez, se mostró de acuerdo con la valoración y agregó que "no hay duda de que ella [Clinton] fue una gran jugadora (…) no se limitó a insultar a Donald Trump"."Arrastró a miembros de su propio partido [Tulsi Gabbard] que se presentaban a las elecciones presidenciales como 'agente rusa', simplemente porque Tulsi Gabbard tenía posiciones en política exterior que criticaban la actual política exterior estadounidense, incluidos los acontecimientos que condujeron a este conflicto ucraniano", sostuvo.El analista concluyó que Hillary Clinton es tan pro-hegemónica, y con Washington desempeñando el papel de hegemón mundial, que "está dispuesta a calumniar incluso a miembros de su propio partido".

