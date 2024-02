https://sputniknews.lat/20240208/funcionarios-de-eeuu-habrian-confirmado-que-kiev-uso-el-sistema-patriot-para-derribar-el-il-76---1148086514.html

Funcionarios de EEUU habrían confirmado que Kiev usó el sistema Patriot para derribar el Il-76

Funcionarios del país norteamericano habrían confirmado en privado que Ucrania utilizó un sistema de defensa antiaérea Patriot —de fabricación estadounidense... 08.02.2024, Sputnik Mundo

Aunque los funcionarios todavía no tienen previsto decir públicamente qué derribó el avión, señalaron bajo condición de anonimato que los informes iniciales de que Kiev utilizó un misil lanzado por el sistema Patriot eran correctos. Según el reporte, Ucrania habría utilizado este sistema proporcionado por uno de sus socios europeos para derribar el avión ruso el pasado 24 de enero, un hecho que Moscú calificó como terrorista. El 24 de enero, un avión de transporte Il-76 con 65 prisioneros de guerra ucranianos que eran transportados para su intercambio se estrelló en la región rusa de Bélgorod, según informó el Ministerio de Defensa ruso. Murieron todos los prisioneros de guerra, seis tripulantes y tres acompañantes. Rusia acusó a las fuerzas ucranianas del derribo del avión.El presidente ruso Vladímir Putin anunció posteriormente que el Comité de Investigación de su país había determinado que Ucrania utilizó un sistema Patriot de fabricación estadounidense para derribar el avión. "El sistema de defensa antiaérea Patriot es un componente crucial para proteger el espacio aéreo ucraniano", indicó The New York Times.

