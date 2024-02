El nuevo desafío de Washington podría ser un "nuevo frente panislámico"

"Tras casi cuatro meses de guerra catastrófica, el asalto de Israel a Gaza ha despertado un frente panislámico que engloba a las opiniones públicas árabes suníes, que se oponen de forma abrumadora a la normalización árabe, y a los grupos militantes chiíes que constituyen el núcleo de las fuerzas de resistencia de Irán", apunta el también autor de The Other Saudis: Shiism, Dissent and Sectarianism.