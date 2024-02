https://sputniknews.lat/20240209/elon-musk-estima-que-la-nave-starship-llegaria-a-la-luna-en-menos-de-cinco-anos-1148130117.html

Elon Musk estima que la nave Starship llegaría a la Luna en menos de cinco años

Elon Musk estima que la nave Starship llegaría a la Luna en menos de cinco años

WASHINGTON (Sputnik) — El multimillonario Elon Musk dijo este 9 de febrero que su nave espacial SpaceX debería llegar a la Luna en menos de cinco años. 09.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-09T23:50+0000

2024-02-09T23:50+0000

2024-02-09T23:50+0000

ciencia

🚀 conquista espacial

elon musk

starship

la luna

marte

spacex

espacio

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/09/1148129808_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0974554a730c76be952a504869b3bfb2.jpg

El empresario sudafricano-estadounidense añadió que, durante este 2024, su compañía también llevará astronautas más lejos de lo que llegaron en medio siglo. En enero, Musk estimó que su empresa envíe humanos a la Luna y Marte en los próximos ocho años. Asimismo, anunció planes para colonizar Marte y construyó la nave espacial Starship para lograr ese objetivo. Además, sus planes incluyen enviar un millón de personas a Marte para 2050, aunque los expertos de la industria consideran que ese objetivo es poco realista. En una entrevista para Sputnik, el cosmonauta ruso Alexander Grebenkin declaró que cree que las ambiciones de Musk de colonizar Marte son planes para el futuro, ya que actualmente no existen tecnologías que permitan esa misión."Tal vez algún día llegue ese momento, ahora puede parecer algo muy, muy lejano para nosotros, pero tal vez habrá tecnologías que permitan hacer esto, pero por el momento no veo tales tecnologías todavía", explicóAdemás, retomó las palabras de Konstantín Tsiolkovsky, uno de los padres fundadores de la astronáutica, quien dijo que "la Tierra es la cuna de la humanidad, pero la humanidad no puede permanecer en la cuna para siempre".

https://sputniknews.lat/20230421/spacex-podria-intentar-nueva-prueba-de-starship-en-1-o-2-meses-1138492969.html

la luna

marte

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🚀 conquista espacial, elon musk, starship, la luna, marte, spacex, espacio