Perdonan a Biden por su "mala memoria": no enfrentará cargos por documentos clasificados

El fiscal especial Robert Hur publicó un reporte sobre la investigación en torno a la retención de información militar y de seguridad nacional clasificada por parte del político demócrata, en el que concluyó que sí existió uso indebido de los papeles, pero recomendó no imputar cargos tras una pesquisa de alrededor de un año.Una de las razones por las que Hur no recomienda cargos contra Biden es que el mandatario sabía de los documentos clasificados en su casa desde 2017, cuando ya no era vicepresidente, pero creía que estaba autorizado a conservar la información clasificada que estaba contenida en sus cuadernos personales, por lo que la investigación no pudo demostrar que el ahora presidente tenía la intención de infringir la ley en el juicio."Nuestra investigación descubrió pruebas de que el presidente Biden retuvo y divulgó intencionalmente materiales clasificados después de su vicepresidencia cuando era un ciudadano privado", indica el informe de casi 400 páginas. Sin embargo, los investigadores "concluyen que las pruebas no establecen la culpabilidad de Biden más allá de toda duda razonable". El reporte de Hur también alude en diferentes ocasiones a la memoria del presidente Biden, la cual, dijo, fue "significativamente limitada" durante entrevistas con un escritor fantasma que escribía sus memorias y con la oficina del fiscal especial."La memoria del Sr. Biden estaba significativamente limitada, tanto durante sus entrevistas grabadas con el escritor fantasma en 2017, y en su entrevista con nuestra oficina en 2023", establece el reporte."Un anciano comprensivo"El documento también destaca que un posible juicio contra el presidente podría no ser de mucha utilidad, pues el mandatario se presentaría como un hombre mayor y bien intencionado, pero con mala memoria.Las conclusiones a las que llegó el fiscal fueron criticadas por el expresidente y actual aspirante a la Casa Blanca, Donald Trump, quien consideró que la justicia norteamericana está sesgada en favor del demócrata. Según el republicano, el fallo final demuestra que en Estados Unidos hay "un sistema de justicia de dos niveles y enjuiciamiento selectivo" y aseguró que se trata de una "interferencia electoral" en su contra, debido a que él enfrenta a 91 cargos en cuatro casos judiciales

