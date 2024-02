https://sputniknews.lat/20240210/la-canciller-sudafricana-denuncia-amenazas-de-la-inteligencia-israeli--1148133511.html

La canciller sudafricana denuncia amenazas de la inteligencia israelí

La canciller sudafricana denuncia amenazas de la inteligencia israelí

La ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, denunció que agentes de Israel amenazaron a su familia luego de que Pretoria demandó a Tel... 10.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-10T03:15+0000

2024-02-10T03:15+0000

2024-02-10T03:15+0000

internacional

📰 conflicto palestino-israelí

israel

hamás

onu

cij

pretoria

sudáfrica

palestina

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/09/1148133157_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_d6980f832114d3338df167ba0f8cecec.jpg

"Lo que más me preocupa es mi familia, porque en algunos mensajes de las redes sociales se menciona a mis hijos", dijo Pandor a los periodistas y compartió que solicitó al ministro de Policía, Bheki Cele, que refuerce su seguridad. "Los agentes israelíes, los servicios de inteligencia, así es como actúan y buscan intimidar, así que no debemos dejarnos intimidar. Hay una causa que está en marcha", señaló la diplomática, en alusión al juicio contra Israel. "No debemos deternos. No deberíamos tener miedo. Con el apoyo de la gente de la Ciudad del Cabo y de Sudáfrica en general, creo que tendremos la fuerza para llevar a cabo esta tarea tan importante", añadió.El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica denunció a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en la Haya, por presunto genocidio en contra de los palestinos en la Franja de Gaza.Petroria sostiene que la actuación del país judío en Gaza viola la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y pide a la CIJ que tome medidas provisionales para que cesen las hostilidades.Varios países, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Irán, Malasia, Turquía y Venezuela, apoyaron la demanda, mientras que Estados Unidos, Alemania, Canadá y otros países del norte global sostienen que Israel está en su derecho de "defenderse".El 11 y 12 de enero de este año, la CIJ procedió a los alegatos orales en relación con la demanda por "genocidio". Así, el ministro de Justicia sudafricano, Ronald Lamola, quien encabeza la delegación de Pretoria ante la Corte, subrayó que nada justifica la presunta violación de la Convención de Genocidio por parte de Israel.Por su parte, el consejero legal del Ministerio de Exteriores israelí, Tal Becker, afirmó que Sudáfrica presentó "un cuadro fáctico y legal profundamente distorsionado".Según él, "la totalidad de su caso depende de una descripción deliberadamente arreglada, descontextualizada y manipuladora de la realidad". Con todo, el 26 de enero la primera resolución del tribunal de La Haya dictaminó que la denuncia por "genocidio" es plausible y ordenó a Tel Aviv "tomar todas las medidas" posibles para "prevenir" un genocidio en Gaza. Desde el 7 de octubre de 2023, 27.947 personas fueron asesinadas y 67.459 fueron heridas por los ataques israelíes en Gaza, en represalia por el ataque sorpresa del movimiento radical Hamás.Rusia y otros países instan a Tel Aviv y a Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

https://sputniknews.lat/20240209/netanyahu-encarga-planificar-la-evacuacion-de-rafah-donde-aun-quedan-4-batallones-de-hamas-1148118181.html

https://sputniknews.lat/20240208/nicaragua-busca-sumarse-a-la-demanda-ante-la-onu-contra-israel-por-gaza-1148089922.html

israel

pretoria

sudáfrica

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 conflicto palestino-israelí, israel, hamás, onu, cij, pretoria, sudáfrica, palestina