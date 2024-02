https://sputniknews.lat/20240210/la-entrevista-de-putin-a-carlson-podria-ser-el-primer-paso-para-salvar-a-la-humanidad-1148112120.html

La entrevista de Putin a Carlson "podría ser el primer paso para salvar a la humanidad"

La entrevista de Putin a Carlson "podría ser el primer paso para salvar a la humanidad"

Lo que hizo Carlson al presentar la entrevista con Putin a Occidente y el mundo, es "el más importante primer paso de un viaje que puede salvar a la... 10.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-10T09:33+0000

2024-02-10T09:33+0000

2024-02-10T09:35+0000

internacional

eeuu

tucker carlson

vladímir putin

entrevista de vladímir putin a tucker carlson (2024)

rusia

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/09/1148114913_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f34c84e1c335b03983289468e6e45749.jpg

De acuerdo con el experto estadounidense, Tucker Carlson "abrió la puerta a la Rusia actual" y a través de las respuestas del presidente ruso, Vladímir Putin, se puede obtener información relevante para alguien que quiera entender la agenda global y cómo Rusia interactúa con Occidente y qué la guía. El mandatario de Rusia presentó al público estadounidense los matices de la historia rusa y las complejidades del alma del pueblo del país, señala Scott Ritter.El analista señaló que casi todo lo que contó Putin ya lo ha dicho antes de un modo u otro, pero el valor de esta conversación radica en que el presidente ruso "presentó la información en un contexto accesible para el público estadounidense".En opinión de Ritter, el periodista estadounidense sabe que le dieron "una caja de herramientas completa" y es ahora cuando debe "terminar la misión". El día de hoy es solo el principio, aún queda mucho trabajo por hacer, concluyó.El 6 de febrero, Carlson entrevistó al Putin. La exclusiva fue publicada este 8 de febrero en la red social X (antigua Twitter) consiguiendo más de 102 millones de visitas en 14 horas. El periodista declaró que lo está haciendo porque "la mayoría de los estadounidenses no están informados" sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y "no tienen ni idea de lo que está sucediendo en esta región".Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el presidente de Rusia dio esta entrevista al periodista estadounidense, porque la posición de Carlson difiere de otras: "no es de ninguna manera prorrusa ni proucraniana, es más bien proestadounidense".

https://sputniknews.lat/20240209/un-gancho-al-higado-la-entrevista-de-carlson-a-putin-rompe-el-cerco-mediatico-occidental-1148099757.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, tucker carlson, vladímir putin, entrevista de vladímir putin a tucker carlson (2024), rusia