Nicaragua pide a Panamá respetar convenciones sobre asilo y permitir la salida de Martinelli

"No reconocer el asilo y negar el salvoconducto constituye una violación a las Convenciones sobre Asilo, en particular al Artículo 2, Disposición Tercera, de la Convención sobre Asilo de 1928, que establece claramente que el gobierno del Estado que otorga el asilo podrá exigir que el asilado sea puesto fuera del territorio nacional dentro del más breve plazo posible", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense en un comunicado. De acuerdo con la Cancillería nicaragüense, la Convención de 1928 también plantea que "el agente diplomático del país que hubiere acordado el asilo podrá a su vez exigir las garantías necesarias para que el asilado salga del país, respetándose la inviolabilidad de su persona".En ese sentido, Nicaragua reiteró que el asilo al expresidente Martinelli fue concedido "por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad"."Nicaragua reafirma su respecto al derecho internacional y al principio de no injerencia en los Asuntos Internos de otros Estados; el otorgamiento del asilo al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, es un asunto meramente humanitario y es consecuente con el Derecho Internacional en esta materia", concluyó la Cancillería nicaragüense en su comunicado.El Ministerio de Exteriores de Panamá informó que la solicitud de salvoconducto para la salida de Panamá Martinelli Berrocal fue denegada en base a lo que dispone el Artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933, aunque no dio mayor explicación.En un comunicado, la Cancillería panameña dijo que convocó a la embajadora de Nicaragua en Panamá, Consuelo Sandoval Meza, a quien se le informó que no se permitiría la salida de Martinelli.En el comunicado, la Cancillería panameña informó que "se recordó a la Embajadora de Nicaragua la obligación de garantizar que la sede de la Misión Diplomática a su cargo preserve las funciones que está llamada a cumplir, según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, por lo que la misma no debe ser utilizada de manera incompatible".Martinelli, que actualmente es candidato presidencial del partido Realizando Metas (RM), ha dicho que el mandatario de su país, Laurentino Nito Cortizo, planea asesinarlo antes de las elecciones del 5 de mayo próximo."Me quieren matar", dijo Martinelli esta semana a periodistas en la Asamblea Nacional de Diputados, a donde acudió para presentar una denuncia contra Cortizo y contra el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.Martinelli aseguró que hay personas dispuestas a testificar que existen planes para acabar con su vida.Según el expresidente, tanto Cortizo como Carrizo, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata), quieren sacarlo del juego, pues temen que Panamá cambie si él gana los comicios.Martinelli sigue en la campaña electoral pese a que la Corte Suprema de Justicia rechazó la semana una apelación para anular una condena a 128 meses de prisión por delitos de blanqueo de capitales, lo que puede anular sus aspiraciones.

