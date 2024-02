https://sputniknews.lat/20240210/se-cae-un-programa-de-helicopteros-del-pentagono-valorado-en-2000-millones--1148147459.html

Se cae un programa de helicópteros del Pentágono valorado en $2.000 millones

Se cae un programa de helicópteros del Pentágono valorado en $2.000 millones

El historial del Ejército estadounidense de despilfarrar el dinero en proyectos fastuosos no es nuevo, algo que solo puede esperarse de un país conocido por... 10.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-10T23:01+0000

2024-02-10T23:01+0000

2024-02-10T23:01+0000

defensa

eeuu

ejército de eeuu

bell helicopter

departamento de defensa de eeuu

🛡️ industria militar

🛡️ fuerzas armadas

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/03/10/1109999940_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_3028ae6344de029eb62b9c59f3914d8a.jpg

El Ejército de EEUU va a poner fin a su proyecto Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), de 7.000 millones de dólares, después de haber gastado al menos 2.000 millones en él.La decisión, anunciada por funcionarios de adquisiciones esta semana como parte de una amplia revisión de las prioridades de compra, se produce más de cinco años después de la aprobación del programa FARA creado para diseñar un helicóptero explorador armado destinado a llenar un vacío en las capacidades de la rama de aviación del Ejército.Presentado por primera vez en 2018 y diseñado para reemplazar al helicóptero explorador Bell OH-58 Kiowa de la década de 1960, que se retiró por completo del servicio en 2020, el FARA es el último programa en una odisea multimillonaria de décadas de programas cancelados o reutilizados para crear un helicóptero que ocupe el lugar del OH-58. En 2004, por ejemplo, el Ejército canceló su helicóptero ligero de reconocimiento Comanche después de invertir 9.000 millones de dólares en el proyecto. En 2008, el Helicóptero de Reconocimiento Armado Bell ARH-70 Arapaho fue desechado en medio de retrasos y costes desorbitados tras la construcción de cuatro prototipos.Bell Helicopter y Sikorsky Aircraft, filial de Lockheed, fueron seleccionadas para desarrollar el prototipo FARA, presentando el Bell 360 Invictus y el Sikorsky Raider X, basándose en los requisitos del Ejército de que los rotores y la anchura del fuselaje del helicóptero no superasen los 12 pies de largo, y que pudiese incorporar equipamiento y armamento estándar, sin dejar de ser asequible para la producción en serie.El Ejército recortó drásticamente el FARA, invirtiendo dinero en la última variante del Black Hawk, la aeronave transporte CH-47F Block II Chinook, así como en programas para mejorar su capacidad de reconocimiento con aviones no tripulados. El jefe de Estado Mayor del Ejército, Randy George, dijo que la reorganización era el resultado de las observaciones sobre el terreno de la actual guerra por poderes de la OTAN contra Rusia en Ucrania, que, según él, había demostrado que el reconocimiento tripulado era obsoleto.Mientras tanto, James Rainey, el general a cargo del programa FARA, aseguró que la cancelación no constituía un "fracaso", y que el Mando de Futuros del Ejército sigue haciendo "grandes progresos".El FARA es el último proyecto del Pentágono en ser desechado en un sector conocido por su vasto despilfarro y fraude. A finales de 2023, los auditores revelaron que el Pentágono no podía dar cuenta de la friolera del 63% de unos 3,8 billones de dólares en activos debido al despilfarro en la compra de equipos y piezas y a la falta de una contabilidad adecuada.

https://sputniknews.lat/20240209/moscu-asegura-que-la-dimision-de-zaluzhni-no-afectara-la-operacion-especial-rusa-en-ucrania-1148109935.html

https://sputniknews.lat/20240209/resultados-de-la-operacion-militar-especial-de-las-ffaa-rusas-en-ucrania-1122280837.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ejército de eeuu, bell helicopter, departamento de defensa de eeuu, 🛡️ industria militar, 🛡️ fuerzas armadas