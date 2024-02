https://sputniknews.lat/20240211/amlo-dice-que-la-izquierda-mexicana-debe-cerrar-filas-ante-la-derecha-neofascista-1148149437.html

AMLO señala que la izquierda mexicana debe cerrar filas ante la "derecha neofascista"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acaba de publicar su libro 'Gracias' (2024), con el cual hace una especie de despedida de su Gobierno... 11.02.2024, Sputnik Mundo

En una parte del libro hace referencia a la virtual candidata de la oposición a la Presidencia en México, la senadora Xóchitl Gálvez, a quien califica como "racista" y "clasista". Según López Obrador, Gálvez fue nombrada por la oligarquía del país para ofrecer una "supuesta imagen popular". En el texto, López Obrador sostiene que fue el "supremo poder conservador" —como se refiere a un grupo de empresarios e intelectuales de ideología de derecha—, a través del empresario Claudio X González, el que decidió apoyar a la aspirante para convertirla en la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México.Según reseñas del libro, López Obrador advierte en su libro que, ante la "derecha neofascista y voraz", las fuerzas progresistas requieren de unidad y no ponerse muy exigentes ni "exquisitos", pues la política no se hace con "santos"."Por eso hay que tener una visión amplia y abierta para preservar lo fundamental y no nada más que fijarse en lo accesorio", señala López Obrador. "Hay casos de políticos de izquierda que, cuando se convierten en legisladores, empiezan a ser distintos porque no resisten el halago y la lisonja de los poderosos", afirma. En otro capítulo, el mandatario mexicano dice que respeta a las conocidas figuras de la lucha armada en México, como los guerrerenses Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, así como el idealismo y la congruencia del guerrillero cubano-argentino Ernesto Che Guevara, una de las figuras clave de la Revolución cubana.El nuevo libro del mandatario es un repaso sobre su vida pública. Según él mismo dijo la semana pasada, el volumen está dirigido y dedicado a los jóvenes "porque creo que hay algunas enseñanzas que les van a ayudar, sobre todo a los que quieren dedicarse al noble oficio de la política".En un video publicado en redes sociales, AMLO mostró la publicación que marca su retiro de la vida política, pues recordó que se jubilará en siete meses y 22 días, cuando termine su periodo oficial como jefe del Ejecutivo."Me voy, y aunque la vida sigue su curso, necesitaba reiterar acerca del pasado para comprender mejor el presente y el porvenir: no hay texto sin contexto y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, de la nada, son frutos de un largo camino, de resistencias, fatigas, en los cuales participan muchos, que son, como ha sucedido en nuestro movimiento, los protagonistas principales de esta histórica transformación. Yo soy uno de ellos, de los autores de esta obra, pero no el único; a mí me tocó encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México", afirma el mandatario.

