Trump celebra que su partido haya tirado la ley de fronteras abiertas del "corrupto Biden"

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró que los republicanos en el Senado de su país hayan votado en contra de una iniciativa que buscaba... 11.02.2024, Sputnik Mundo

"Mike Johnson hizo un muy buen trabajo y todo el grupo hizo un muy buen trabajo en el Congreso: la tiramos", afirmó Trump, quien ha ganado las internas del Partido Republicano que se han celebrado hasta ahora."El plan para la frontera permitiría a millones y millones —es el peor plan para la frontera que he visto—, de ilegales cruzar nuestras fronteras sin ser revisados", dijo Trump en su discurso en Carolina del Sur, que celebrará sus elecciones primarias la próxima semana."Ni siquiera necesitas un plan, lo único que tendrías que hacer es cerrar la frontera, como yo lo hice, no necesitas iniciativas", agregó.Los republicanos en el Senado votaron el pasado 7 de febrero en contra de un proyecto de ley que otorgaba al presidente Biden la facultad de cerrar la frontera con México en caso de que hubiera un flujo de más de 5.000 personas cruzando la línea limítrofe del país. La iniciativa también contemplaba reformar todo el sistema de asilo en el país y facilitaba la deportación de migrantes, entre otras medidas de política migratoria.También incluía una financiación suplementaria de 118.000 millones de dólares con ayuda para Ucrania e Israel.El 4 de febrero, los negociadores del Senado hicieron público el texto de la ley de financiación suplementaria de 118.000 millones de dólares, tras meses de conversaciones bipartidistas sobre el asunto. En octubre, el Gobierno de Biden solicitó al Congreso una financiación suplementaria.El Senado se dispone ahora a examinar una versión revisada de la ley, que incluye ayudas a Ucrania e Israel, pero no reformas en materia de inmigración. El proyecto de ley revisado prevé una financiación de 95.340 millones de dólares, incluidos más de 60.000 millones para Ucrania y 14.000 millones para Israel.

