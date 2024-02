https://sputniknews.lat/20240212/la-otan-se-pone-a-copiar-las-tacticas-rusas-tras-la-desastrosa-contraofensiva-ucraniana-1148177245.html

La OTAN se pone a copiar las tácticas rusas tras la desastrosa contraofensiva ucraniana

La OTAN se pone a copiar las tácticas rusas tras la desastrosa contraofensiva ucraniana

EEUU y sus aliados enviaron a Kiev material militar avanzado por valor de decenas de miles de millones para preparar una contraofensiva masiva que pretendía... 12.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-12T18:01+0000

2024-02-12T18:01+0000

2024-02-12T18:29+0000

defensa

ucrania

otan

estonia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/0a/1141408395_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b7d8c54eb6b1883d7f71bb453e15ad85.jpg

Aparentemente, los países del flanco oriental europeo de la OTAN han estado tomando notas respecto a la estrategia defensiva rusa en la zona de operaciones militares tras el estallido de la sangrienta contraofensiva ucraniana, y han mostrado interés por el modo en que el Ejército ruso ha resucitado la estrategia de defensa estática, convirtiéndola en una herramienta clave de la guerra moderna.Tallin ha estado "estudiando" la guerra subsidiaria entre la OTAN y Rusia en Ucrania en busca de información práctica, confirmó el teniente coronel de la Liga de Defensa de Estonia Kaido Tiitus."Nuestra principal lección es que tenemos que encontrar la manera de detener el avance de las unidades blindadas rusas", afirmó Tiitus, sin detallar por qué Rusia se molestaría en colocar "unidades blindadas" en un país de la OTAN y desencadenar potencialmente la Tercera Guerra Mundial, algo que el presidente ruso Vladímir Putin declaró no tener ningún interés en hacer.Los responsables de Defensa de Estonia, cuya frontera con Rusia solo mide 338,6 km, calculan que necesitan unos 600 búnkeres de hormigón de 35 metros cuadrados, suficientes para unos diez soldados cada uno y lo bastante fortificados para resistir el fuego de artillería. Se están preparando prototipos, cuya construcción se prevé que comience en 2025, con un costo de unos 65 millones de dólares. Si Letonia y Lituania siguen el ejemplo, necesitarán cerca de 3.900 búnkeres propios.El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think tank de la ciudad de Washington, ha caracterizado las posiciones defensivas de Rusia en el Donbás, Jersón y Zaporozhie como "las más extensas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial", solo rivalizadas por la frontera fuertemente militarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur.The Economist caracteriza la reevaluación de la estrategia de la OTAN provocada por la estrategia defensiva de Rusia como un dilema para el bloque, cuya tradición, que se remonta a la década de 1950, se ha basado en una "defensa más elástica en profundidad", en lugar de un enfoque de "defensa operacionalmente estática" que los miembros orientales de la alianza están explorando ahora.El "replanteamiento" llega tras un vuelco sin precedentes en la sabiduría convencional occidental sobre sus capacidades militares y las de Rusia. En 2023, el país euroasiático demostró de forma decisiva que su equipamiento militar, sus tácticas y su base militar e industrial no son peores que los de la OTAN, destruyendo cientos de modernos vehículos militares, tanques y sistemas de artillería occidentales, y provocando que el ahora excomandante en jefe ucraniano Valeri Zaluzhni se quejara de que "los libros de texto de la OTAN" resultaron poco útiles para su planeamiento de operaciones militares.

https://sputniknews.lat/20240211/la-otan-pide-a-europa-aumentar-su-produccion-de-armas-por-temor-a-una-confrontacion-1148148013.html

https://sputniknews.lat/20240203/la-defensa-antiaerea-experimental-de-kiev-muestra-la-vulnerabilidad-de-la-otan-frente-a-rusia-1147952617.html

ucrania

estonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, otan, estonia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto