El Pacto Verde "resultó ser más difícil de lo esperado": Alemania aumenta la producción de gas

Alemania confirmó sus planes de subvencionar 10 gigavatios de nueva capacidad de generación a gas por un valor de aproximadamente 17.000 millones de euros... 13.02.2024, Sputnik Mundo

La situación tiene de fondo la agenda energética clave de la UE para la transición a las energías renovables, en la que Alemania desempeña un papel destacado. El país europeo se considera un modelo de referencia para la transición a las energías limpias, por la gran cantidad de recursos que destinó al cumplimiento del pacto verde. Los últimos acontecimientos, no obstante, indican que la transición no puede realizarse al ritmo previsto. Debido a la amenaza a la seguridad energética, Berlín se dispone también dejar temporalmente a un lado sus planes de abandonar el carbón.El aumento de la producción de gas en Alemania podría ser un presagio de cambio en toda Europa, ya que la transición a las energías limpias prevista en Bruselas sencillamente no ha funcionado, señala la experta en gas y petróleo, Irina Slav, en OilPrice.com.Los planes para la transición incluían generar una docena de gigavatios de energía mediante turbinas eólicas, paneles solares y centrales nucleares. Sin embargo, la meta resultó más difícil de lo esperado, afirma la experta.Otros países europeos también tuvieron que aumentar la producción mediante fuentes de energía no renovables ante la imposibilidad de cubrir sus necesidades energéticas.Tras el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, Alemania anunció que eliminaría progresivamente los recursos energéticos accesibles rusos en favor del gas natural licuado estadounidense, más caro. El sabotaje contra los Nord Stream en septiembre de 2022 interrumpió por completo la transferencia de gas ruso a Europa a través del gasoducto, que solía llevar 55.000 millones de metros cúbicos de gas a Alemania anualmente.

