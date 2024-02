https://sputniknews.lat/20240213/suba-de-los-fletes-internacionales-una-crisis-que-no-ayuda-a-las-economias-latinoamericanas-1148186207.html

Suba de los fletes internacionales, una crisis que "no ayuda" a las economías latinoamericanas

Suba de los fletes internacionales, una crisis que "no ayuda" a las economías latinoamericanas

La tensión desatada en el mar Rojo ya provocó un aumento en los fletes de mercaderías hacia Europa y EEUU. Esto, tendrá su impacto también en América Latina... 13.02.2024, Sputnik Mundo

La tensión en el mar Rojo como consecuencia de los ataques hutíes contra buques comerciales podría afectar también a las economías de América Latina, una región con cada vez mantiene mayor intercambio comercial con China y otros países de Asia.De acuerdo a un informe de la plataforma Freightos citado por la agencia Bloomberg en los primeros días de enero, el precio de los fletes marítimos para el envío de mercancías desde Asia hacia Europa se incrementó un 173%. El mismo informe indica que también crecieron los envíos desde Asia hasta Estados Unidos.El analista, investigador de la Universidad Nacional de Rosario, advirtió que la tensión en torno al paso estratégico ha hecho descender casi a la mitad el tráfico por el Canal de Suez. "Eso produce que haya menos fletes y por tanto menos oferta o que haya fletes con rutas más largas, lo que repercute en su precio", subrayó.Según el especialista, la situación no solo afectará a productos específicos sino que tiene un impacto aún más importante para la economía: afectar múltiples cadenas de suministros.Al mismo tiempo, la situación repercute en el precio del petróleo, que también aumenta como consecuencia de la tensión en Oriente Medio. "No solo aumenta la mercadería en contenedores sino que también se ve afectado el sector energético porque gran parte de los buques que transportan crudo deben atravesar esa zona", complementó Robba.El experto lamentó que por el momento "no hay alternativa" para evitar ese encarecimiento que puede golpear las cuentas de los países latinoamericanos. "Para optimizar costos de transporte no hay alternativa al Canal de Suez y por eso es un paso tan estratégico y tan custodiado. La alternativa es la normalización del conflicto", sostuvo.Aun así, Robba consideró que el impacto en la inflación de Argentina y la región no será tan determinante, porque, al menos en Argentina, "los problema de inflación vienen por otro lado". De todas maneras, advirtió que "el encarecimiento de los fletes no ayuda" a los gobiernos de la región "en un entorno global de contexto inflacionario que le está costando mucho suavizar a los gobiernos".Para el experto, el impacto de este encarecimiento de los fletes será, igualmente, menor al que se produjo en 2021 como consecuencia de una escasez de contenedores. "Esa sí fue una situación disruptiva", recordó.

