Tucker Carlson: "Es claro que Ucrania no puede derrotar a Rusia ni con los millones de Occidente"

Días después de entrevistar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, el presentador estadounidense Tucker Carlson afirmó que Ucrania no puede derrotar a los... 13.02.2024, Sputnik Mundo

Como parte de la presentación de una entrevista con el senador estadounidense J.D. Vance el expresentador de Fox News puso en duda que la ayuda militar de Occidente derive en una victoria de Ucrania sobre Rusia, en el conflicto que está por cumplir 2 años.El periodista agregó que el ejército de Ucrania, "aún con los miles de millones de dólares de Occidente", es incapaz de derrotar a las tropas rusas en su propio territorio.También consideró que ni Ucraniana ni la OTAN ni Estados Unidos cuentan con la capacidad industrial y que el país Europeo tampoco tiene la gente necesaria para derrotar a Rusia, quien tiene 100 millones de personas más de población.El pasado 8 de febrero, fue publicada una conversación de Carlson con el presidente Putin, en una entrevista que superó las más de 100 millones de vistas en las primeras horas de una publicación de la cuenta oficial del periodista en la plataforma X.Carlson entrevistó el 6 de febrero a Putin y declaró que lo está haciendo porque "la mayoría de los estadounidenses no están informados" sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y "no tienen ni idea de lo que está sucediendo en esta región".Aparte de eso, denunció intentos de la Casa Blanca de impedir la entrevista y aseguró que no recibe dinero de ningún Gobierno u organización.

