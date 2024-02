https://sputniknews.lat/20240214/a-145-anos-de-la-guerra-del-pacifico-bolivia-reitera-reclamo-ante-chile-por-una-salida-al-mar-1148234561.html

A 145 años de la Guerra del Pacífico, Bolivia reitera reclamo ante Chile por una salida al mar

SANTA CRUZ (Sputnik) — El presidente boliviano, Luis Arce, reclamó otra vez ante Chile un acceso soberano al océano Pacífico para su país y demandó justicia... 14.02.2024, Sputnik Mundo

Bolivia demanda históricamente a Santiago el otorgamiento de un acceso soberano al mar, basándose en obligaciones que se habría generado el país, como el Tratado de 1904, firmado después de la llamada Guerra del Pacífico (1879-1904) y que definió los actuales límites territoriales. "Rendimos homenaje a los héroes que defendieron nuestro Litoral. Seguiremos reivindicando nuestro derecho a tener una salida soberana al Pacífico. Por verdad, justicia, historia y razón; hoy y siempre ¡Mar para Bolivia!", manifestó.Antes de esa contienda, el país sudamericano tenía acceso marítimo pleno a través de puertos como Antofagasta. El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), también se sumó al reclamo permanente de su país de salir del enclaustramiento territorial desde 1904, cuando se firmó un Tratado de Paz con Chile. El caso de la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya se desarrolló durante su mandato. La demanda boliviana fue llevada hasta la Corte de La Haya y en octubre de 2018 se concluyó que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al mar. Igualmente, el Tribunal Internacional dio razón a ese país en que las promesas y declaraciones de autoridades de Chile, en diferentes momentos, no crean una obligación de negociar; no obstante, recomendó a las partes agotar el diálogo para buscar una solución pacífica.

