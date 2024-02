https://sputniknews.lat/20240214/bielorrusia-repudia-la-negativa-de-canada-a-extraditar-al-veterano-nazi-ucraniano-hunka-1148231903.html

Bielorrusia repudia la negativa de Canadá a extraditar al veterano nazi ucraniano Hunka

Bielorrusia repudia la negativa de Canadá a extraditar al veterano nazi ucraniano Hunka

MINSK (Sputnik) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia cuestionó el rechazo de Canadá a extraditar al veterano nazi ucraniano Yaroslav Hunka a... 14.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-14T15:21+0000

2024-02-14T15:21+0000

2024-02-14T15:21+0000

neonazismo en ucrania

canadá

ucrania

bielorrusia

🌍 europa

colaboracionismo nazi

extradición

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/19/1146040588_0:87:580:413_1920x0_80_0_0_4a547f65bad8cfbb386843dbe9475d55.jpg

El 13 de febrero trascendió que el Gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau se negó a entregar a Rusia al veterano nazi Hunka con el argumento de que no había un acuerdo bilateral de extradición. Según el vocero diplomático bielorruso, "es completamente evidente que el Gobierno canadiense demorará el proceso de manera artificial inventando pretextos y justificaciones para encubrir a los criminales nazis". Glaz recordó que las autoridades canadienses dejaron sin respuesta una solicitud de extradición de Vladímir Katriuk, enviada antes de la muerte del criminal nazi en ese país en 2015 a la edad de 93 años. Katriuk estuvo implicado en la masacre de Jatín en 1943, en la que murieron quemadas vivas casi 150 personas, entre ellas 75 niños. El criminal nazi también era reclamado por Rusia. De acuerdo con el funcionario bielorruso, "el caso de Hunka, que pertenecía a una división nazi conocida por sus atrocidades contra los judíos, polacos, bielorrusos y eslovacos, será un baremo para Canadá que dice ser un Estado de derecho y civilizado pero que desde hace décadas alberga un nido de criminales cuyos delitos están demostrados y no prescriben". El portavoz reiteró la condena firme de su país a la negativa de Trudeau a extraditar a Hunka que ahora tiene 98 años. Bielorrusia fue uno de los primeros países en repudiar el homenaje al criminal nazi en el Parlamento canadiense en septiembre de 2023, señaló Glaz. El Gobierno bielorruso, prosiguió el vocero, continuará en el camino de la defensa de la verdad histórica y la justicia, investigando los casos de genocidio contra el pueblo durante la Segunda Guerra Mundial. El pasado 22 de septiembre, Yaroslav Hunka, de 98 años, figuraba entre los invitados a la sesión del Parlamento de Canadá en honor a la visita del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. El presidente de la Cámara de los Comunes, Anthony Rota, lo presentó, entre los aplausos del público, como "un luchador por la independencia de Ucrania contra los rusos durante la Segunda Guerra Mundial". En realidad, Hunka resultó ser un antiguo miembro de la división de voluntarios Galizien de las SS, que estaba formada por nacionalistas ucranianos y no solo luchó contra el Ejército Rojo, sino que también cometió atrocidades contra los judíos, polacos, bielorrusos y eslovacos. De acuerdo con la documentación disponible, Hunka participó en varias matanzas de civiles, incluida la cruel masacre de al menos 500 habitantes de una aldea que formaba parte en aquel entonces de la URSS. El 26 de septiembre, Rota anunció su dimisión y afirmó que fue él quien invitó al nazi al Parlamento, ya que entonces carecía de "información adicional" sobre Hunka. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, calificó la situación de "extremadamente perturbadora", además de "vergonzosa", para Canadá y la Cámara de los Comunes. Rusia reclama la extradición del nazi para ser juzgado por sus crímenes, Canadá se negó a entregar a Hunka, según comunicó el 12 de febrero la embajada rusa en Ottawa.

https://sputniknews.lat/20240202/putin-los-patrocinadores-de-los-neonazis-ucranianos-los-utilizan-como-herramienta-contra-rusia-1147937038.html

https://sputniknews.lat/20240214/canada-pide-tiempo-adicional-para-estudiar-la-solicitud-de-extradicion-de-un-colaborador-nazi-1148222747.html

canadá

ucrania

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

canadá, ucrania, bielorrusia, 🌍 europa, colaboracionismo nazi, extradición