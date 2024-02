https://sputniknews.lat/20240215/amlo-avala-dialogo-entre-obispos-y-grupos-delictivos-para-buscar-la-paz-en-el-sur-de-mexico-1148255888.html

AMLO avala diálogo entre obispos y grupos delictivos para buscar la paz en el sur de México

AMLO avala diálogo entre obispos y grupos delictivos para buscar la paz en el sur de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció a favor de las acciones de los obispos de Guerrero, estado al sur del país, quienes buscan...

"Siempre los sacerdotes, integrantes de todas las iglesias, participan, ayudan, en la pacificación del país. Lo veo muy bien, creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego la responsabilidad de garantizar la paz y tranquilidad es del Estado. Eso debe de quedar muy claro", indicó en su conferencia de prensa desde el puerto de Acapulco, en el territorio guerrerense.Anteriormente, López Obrador había apoyado proyectos para lograr la paz en diversas zonas del territorio mexicano. Por ejemplo, en junio de 2023, avaló la propuesta de mujeres buscadoras de personas desaparecidas en México, quienes pusieron sobre la mesa un pacto con líderes del crimen organizados en aras de evitar más desapariciones en el país. Esto desató una serie de críticas en contra del Gobierno mexicano.¿Qué hicieron los obispos en Guerrero?El 14 de febrero, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa (sur de México), José de Jesús González Hernández, dijo que se había reunido con los líderes de organizaciones criminales en Guerrero, con el fin de buscar una tregua a la violencia.En ese encuentro, donde también participaron los otros tres obispos de la región, no se alcanzó un acuerdo, debido a que los delincuentes no quisieron ceder parte de los territorios que controlan.“No lo sueltan, les ha costado vidas, les ha costado trabajo, les ha costado dizque que ganárselos y no lo sueltan. Aquí sí tenemos que buscar otras maneras de ofrecer esta mediación (...). Ambicionan los cobros [de extorsiones], ambicionan un afán de dinero, un afán de poder y con esto no pudimos”, apuntó González Hernández.Sin embargo, el obispo dijo que tanto él como sus compañeros seguirán buscando el diálogo con las agrupaciones, pero insistió en que el Gobierno estatal necesita pacificar la entidad.

