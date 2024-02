https://sputniknews.lat/20240215/australia-canada-y-nueva-zelanda-piden-a-israel-que-evite-una-ofensiva-contra-rafah-1148246164.html

Australia, Canadá y Nueva Zelanda piden a Israel que evite una ofensiva contra Rafah

MOSCÚ (Sputnik) — Australia, Canadá y Nueva Zelanda emitieron una declaración conjunta que insta a Israel a evitar una ofensiva militar contra Rafah, en el sur... 15.02.2024, Sputnik Mundo

Dada la terrible situación humanitaria en Gaza, según ellos, esa ofensiva tendría efectos devastadores sobre unos 1,5 millones de personas que se refugian actualmente en la zona. "Instamos al gobierno israelí a no seguir este camino. Los civiles simplemente no tienen ningún otro lugar adonde ir", dice la declaración. Albanese, Trudeau y Luxon subrayan que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en su orden de medidas cautelares, dijo que Israel "debe garantizar la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria esencial y debe proteger a los civiles". Al mismo tiempo, dejan claro que un alto el fuego no puede ser unilateral y que el movimiento Hamás, al que condenaron por sus ataques terroristas del 7 de octubre contra Israel, debe deponer las armas y liberar a todos los rehenes inmediatamente. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron en la noche del 11 al 12 de febrero "una serie de ataques contra los objetivos terroristas en el área de Shaboura", en la ciudad de Rafah, ubicada en el sur de Gaza. Según el Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás, los bombardeos han causado al menos 67 muertos.

