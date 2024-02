El presidente de México desestima las movilizaciones de transportistas en el país

https://sputniknews.lat/20240215/el-presidente-de-mexico-desestima-las--movilizaciones-de-transportistas-en-el-pais-1148258550.html

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó las movilizaciones de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) como actos... 15.02.2024, Sputnik Mundo

"Los [han recibido] en Gobernación varias veces y sostengo, con todo respeto, que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político. Es por las elecciones, para generarnos conflictos. No hay problema que no se haya atendido. No podemos dejarnos chantajear", afirmó en conferencia de prensa desde el puerto de Acapulco, en Guerrero, al sur del país.En el evento, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) mexicana, Luisa María Alcalde, aseguró que las autoridades y los transportistas se han reunido 120 ocasiones para atender temáticas específicas, con el fin de remediar sus inquietudes. Entre los acuerdos alcanzados, estaba el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para operativos en las autopistas del territorio mexicano.Sin embargo, "el día de ayer, en el caso de la AMOTAC, decidieron levantarse de la mesa y establecer diversos bloqueos que afectan a la ciudadanía. Desde nuestro punto de vista, son actos infundados", subrayó.Mientras tanto, los transportistas de la Alianza establecieron, a partir de las 8:00 horas, tiempo de la Ciudad de México (14:00 GMT), protestas en vialidades de la zona centro del país.De acuerdo con medios locales, las principales afectaciones son en las autopistas México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla, así como en la carretera México-Querétaro.Entre las demandas de la AMOTAC se encuentran:

