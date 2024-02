https://sputniknews.lat/20240215/el-reino-unido-entro-en-recesion-tecnica-en-el-ultimo-trimestre-de-2023-1148263331.html

El Reino Unido entró en recesión técnica en el último trimestre de 2023

El Reino Unido entró en recesión técnica en el último trimestre de 2023

El Reino Unido entró en recesión técnica a finales de 2023 tras dos trimestres con resultados negativos al hilo, informó la Oficina Nacional de Estadística... 15.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-15T21:00+0000

2024-02-15T21:00+0000

2024-02-15T21:00+0000

economía

reino unido

jeremy hunt

banco de inglaterra

recesión

📈 mercados y finanzas

covid-19

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/0f/1148262224_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_e401d5c60723413172f53911087c42e6.jpg

El Producto Interno Bruto (PIB) británico tuvo un descenso del 0,3% en el cuarto trimestre del año pasado, después de una baja de 0,1% en el tercer trimestre. Dos trimestres seguidos de contracción económica suelen ser considerados por los especialistas como una recesión técnica. Entre los factores que han causado la recesión está la inflación del 4%, que está al doble de lo estimado por el Banco central del país, y los resultados negativos en ventas durante la temporada navideña."Con unos tipos de interés elevados [actualmente de 5,25%] para que el Banco de Inglaterra reduzca la inflación, el débil crecimiento no es una sorpresa (...). Pero hay señales de que la economía británica ha dado un giro y las previsiones hablan de crecimiento para los próximos años", declaró el ministro de Economía británico, Jeremy Hunt.Esta tensa situación no se veía desde 2020, cuando el Reino Unido pasó por una crisis económica similar, derivada de la pandemia de COVID-19.Andy Haldane, antiguo economista del Banco de Inglaterra, declaró en septiembre de 2023 a los medios de comunicación británicos que el Comité de Política Monetaria (CPM) había agravado el problema al no "poner el freno" subiendo los tipos de interés antes de que fuera demasiado tarde."Creo que, en retrospectiva, probablemente hicimos más de lo conveniente durante demasiado tiempo", comentó Haldane, agregando que "esa flexibilización era necesaria en el momento de la pandemia para proteger el empleo, los hogares y las empresas"."Pero, ¿habremos insistido un poco más de lo debido? ¿Y habremos pisado el freno más tarde —y, por tanto, demasiado fuerte— de lo que debíamos? Creo que, por desgracia, en eso estamos", añadió."La trayectoria de los últimos 18 meses sigue sin cambiar. Es decir, nos hemos estancado (...) El crecimiento de producción está ausente, y eso significa que bastaría la más mínima inclinación para que entráramos en recesión", confirmó Haldane.

https://sputniknews.lat/20240124/el-futuro-de-europa-podria-definirse-segun-estas-cinco-crisis-mundiales-1147644763.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

reino unido, jeremy hunt, banco de inglaterra, recesión, 📈 mercados y finanzas, covid-19