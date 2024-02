https://sputniknews.lat/20240216/se-esta-produciendo-una-catastrofe-social-crece-la-tension-entre-milei-y-los-gobernadores-1148268829.html

"Se está produciendo una catástrofe social": crece la tensión entre Milei y los gobernadores

La cancelación de las partidas del Gobierno federal de Argentina para los rubros de transporte y educación ha provocado una escalada en la tensión entre el... 16.02.2024, Sputnik Mundo

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este 15 de febrero en conferencia de prensa que el Gobierno no dará fondos para los sueldos y programas educativos que adeudan las autoridades federales a las provincias.Adorni dijo que el Gobierno de Javier Milei canceló el Fondo Nacional de Incentivo Docente, un instrumento creado en 1998 tras una larga huelga docente con el fin de compensar los salarios de maestros y otros trabajadores de la educación.El funcionario federal aseguró que los salarios "dependen de los gobernadores", y precisó que "cada jurisdicción es libre de pactar el salario que desee"."Los docentes de la Argentina dependen de las provincias y la ciudad, están en libertad de pactar el salario que pretenden o que consideran justo para iniciar las clases", indicó Adorni en su conferencia de prensa habitual.Diversos gobernadores se han pronunciado en contra de la medida del gobierno de Milei. Al menos cinco provincias presentaron demandas por la vía judicial; otras hicieron sus reclamos a través de acciones administrativas.Quienes iniciaron procesos legales contra la Administración de Milei fueron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa. Días antes, Ricardo Quintela, de La Rioja, había presentado un recurso ante la Corte Suprema para oponerse al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por la Casa Rosada.¿Rumbo a una catástrofe social?El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo en sus redes sociales que "la eliminación de partidas destinadas al transporte y la educación en todas las provincias no es un castigo para los gobernadores, sino un ajuste que ya pesa sobre toda la sociedad en su conjunto".También dijo que esta decisión "política y arbitraria" del Gobierno nacional "no hace más que meterle la mano en el bolsillo a los docentes y a las familias que usan el transporte público".Afirmó, asimismo, que la provincia de Buenos Aires va también a reclamar por vía administrativa todos los fondos que el Gobierno nacional adeuda.De acuerdo con Kiciloff, la legislatura bonaerense aprobó un fondo para el apoyo financiero a los distritos y ya dio la orden de hacer el primer desembolso para todos los municipios."El Gobierno nacional abandonó al pueblo bonaerense: ajusta a los jubilados, a los trabajadores, a la salud y a la educación mientras la única partida que crece es la de los intereses de la deuda", comentó Kiciloff."No queremos que se utilice a la gente como botín de una guerra inútil cuando hay ánimos de trabajar con respeto y diálogo siempre que se pongan como prioridad los derechos y garantías del Pueblo. Seguiremos firmes en el reclamo porque estamos para defender al país y la provincia", apuntó Ricardo Quintela, gobernador de la provincia de La Rioja, quien advirtió que "se está produciendo una catástrofe social"."Hace ya varios días que nuestros reclamos al gobierno nacional vienen siendo noticia diaria, y no es un reclamo al azar, sino que es un pedido sobre lo que les pertenece a las provincias", escribió Quintela en su cuenta de la red social X."Cuando el presidente dice que pelea contra la clase política, en realidad no es así, las consecuencias de ese enojo y esa pelea recae sobre los trabajadores y trabajadoras", afirmó el gobernador."Educación inicial, primaria, secundaria, superior y especial a cargo de 16500 docentes ¿A ellos quieren ahogar? Y con la quita del incentivo docente ¿Cómo garantizamos el inicio de clases? Recuerde que son esenciales para garantizar un derecho básico", explicó Quintela.

