El canciller chino destaca la contribución de Pekín y Moscú a la estabilidad global

PEKÍN (Sputnik) — China y Rusia están contribuyendo a la estabilidad global, declaró el ministro de Exteriores chino, Wang Yi. 17.02.2024, Sputnik Mundo

El canciller señaló que las relaciones entre los dos Estados se desarrollan conforme a los principios de no alineación con bloques, no confrontación y no están dirigidas contra terceros países. La Conferencia de Seguridad de Múnich se celebra del 16 y al 18 de febrero con la asistencia de unos 50 jefes de Estado y de Gobierno, y un centenar de ministros.

