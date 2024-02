https://sputniknews.lat/20240217/el-primer-ministro-de-paises-bajos-llama-a-europa-a-dejar-de-lloriquear-por-trump--1148328699.html

El primer ministro de los Países Bajos llama a Europa a dejar de "lloriquear" por Trump

El primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, pidió este 17 de febrero a los países europeos dejar de lloriquear y quejarse por la postura del... 17.02.2024, Sputnik Mundo

"Y hay que parar de lloriquear y quejarse y lamentarse por Trump", dijo Rutte en la Conferencia sobre Seguridad de Munich, que se celebra en la esta ciudad de Alemania, al responder una pregunta sobre si Europa está preparada para defenderse ante el difícil panorama que se registra en el este del Continente y también del otro lado del océano Atlántico.Trump, quien es el aspirante puntero para obtener la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos, advirtió la semana pasada que dejaría a Rusia hacer lo que se le dé la gana si los países europeos e integrantes de la OTAN no invertían más en defensa.Rutte afirmó ayer que Europa tiene que gastar más en defensa y escalar "de manera masiva" la producción de armas y además obtener municiones y sistemas de defensa de todas las partes de mundo."Tenemos que hacer esto porque es también nuestra guerra, no literalmente, pero es nuestra (…). Si (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin sale victorioso en Ucrania. Eso tendrá un impacto en nuestra seguridad colectiva", aseguró el jefe del gobierno neerlandés."Tenemos que hacer esto porque queremos hacer esto, porque es de nuestro interés y eso es crucial. Y todos los lamentos, las quejas por Trump que he escuchado en los últimos días vamos a dejar de hacerlo", aseguró Rutte.Las declaraciones del primer ministro se producen cuando en el Congreso de Estados Unidos está detenida una iniciativa para liberar más 60.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania en parte por la oposición de algunos legisladores republicanos que se han pronunciado en contra de seguir enviado recursos a Kiev por considerar que no está en el interés de los estadounidenses.

