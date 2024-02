https://sputniknews.lat/20240217/esto-es-lo-que-mas-temeria-la-marina-de-eeuu-de-los-huties-de-yemen-1148330183.html

Esto es lo que más temería la Marina de EEUU de los hutíes de Yemen

Esto es lo que más temería la Marina de EEUU de los hutíes de Yemen

El tráfico comercial a través del cuello de botella del mar Rojo, que une a Europa con Asia, se ha reducido en más de un 40% debido a la campaña de secuestros... 17.02.2024, Sputnik Mundo

Una serie de ataques con misiles estadounidenses y británicos durante un mes en el interior de Yemen no ha mostrado signos de frenar a la milicia de Ansarolá (hutíes).La Marina norteamericana teme un escenario en el que los hutíes aprendan a construir drones navales no tripulados de alta velocidad para atacar barcos en el mar Rojo.Los buques de guerra estadounidenses ya han interceptado y destruido "múltiples" drones navales lanzados por los hutíes, según el comandante, quien señaló que la inteligencia estadounidense sobre las capacidades de la milicia en esta área es "irregular", en el mejor de los casos.También señaló que los hutíes "tienen formas de controlarlos, obviamente, al igual que hacen con los vehículos aéreos no tripulados, y tenemos muy poca información en cuanto a todas las reservas de lo que tienen en cuanto a vehículos aéreos no tripulados".El Carrier Strike Group Two y su buque principal, el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower, han estado patrullando la región desde noviembre, con buques de guerra del grupo desplegados para interceptar misiles y aviones no tripulados hutíes en el mar Rojo, y el Eisenhower transportando aviones de combate lanzados para bombardear objetivos dentro de las zonas de Yemen controladas por las milicias yemeníes.Estados Unidos y el Reino Unido llevaron a cabo nuevos ataques contra Yemen este 17 de febrero, según los medios de comunicación locales, dirigidos contra la provincia occidental de Al-Hudaydah. Los ataques se produjeron tras el anuncio de los hutíes de que habían disparado un "gran número de misiles navales" contra un petrolero vinculado al Reino Unido, menos de 24 horas después de otro ataque contra otro buque comercial británico.El líder hutí Mohammed Ali al-Houthi advirtió días antes en un mitin multitudinario en Saná que el mar Rojo "ya no era un balneario en el que los estadounidenses pudieran pasearse y divertirse", y afirmó que la resistencia de la milicia rebelde continuaría y que los yemeníes se mantendrían "firmes con Gaza hasta la victoria".

