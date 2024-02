https://sputniknews.lat/20240217/japon-lanza-con-exito-el-cohete-h3-1148309021.html

Japón lanza con éxito el cohete H3

Japón lanza con éxito el cohete H3

TOKIO (Sputnik) — La agencia espacial japonesa JAXA anunció el lanzamiento exitoso del cohete H3. El H3, cuyo desarrollo tomó nueve años y costó 1.500 millones... 17.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-17T05:45+0000

2024-02-17T05:45+0000

2024-02-17T05:45+0000

tecnología

japón

🌏 asia

🚀 conquista espacial

cohete espacial

espacio

agencia japonesa de exploración aeroespacial (jaxa)

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/11/1148308661_348:267:2935:1722_1920x0_80_0_0_6b8083800ca059930c70e9df8c3978c1.jpg

El cohete fue lanzado a las 9:22 hora local (GMT+9) del centro espacial de Tanegashima, en el sur de Japón. Inicialmente programado para el 15 de febrero, el lanzamiento fue pospuesto por mal tiempo. Este no fue el primer intento de lanzar el dicho cohete al espacio. Tras años de retrasos, el primer intento tuvo lugar en febrero de 2023. El cohete japonés H3, desarrollado por la compañía Mitsubishi Heavy Industries, no logró alzar vuelo al no encenderse sus motores, lo que supuso un duro revés para el programa espacial del país asiático. En marzo de 2023, en una segunda tentativa, el aparato consiguió despegar, pero explotó en pleno vuelo debido a fallos en sus sistemas.

https://sputniknews.lat/20240211/el-encogimiento-de-la-luna-podria-ser-un-problema-advierten-los-cientificos-1148153838.html

japón

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

japón, 🌏 asia, 🚀 conquista espacial, cohete espacial, espacio, agencia japonesa de exploración aeroespacial (jaxa)