Las negociaciones entre Israel y Hamás no llegan a buen puerto en Múnich

Las conversaciones entre Israel y el movimiento palestino Hamás para negociar un alto el fuego en la Franja de Gaza no fueron "realmente muy prometedoras"... 17.02.2024

Abdulrahman Al-Thani también admitió que "el tiempo no juega a nuestro favor", mientras las tropas israelíes siguen llevando a cabo su ofensiva en la ciudad de Rafah, donde millones de palestinos se han refugiado luego de que Tel Aviv arrasara con todo el norte de Gaza. "Un dilema en el que nos hemos visto inmersos y que, por desgracia, ha sido mal utilizado por muchos países es que, para conseguir un alto el fuego, es condición necesaria llegar a un acuerdo sobre los rehenes. Esto no debería estar condicionado", afirmó.Horas antes, el jefe político del movimiento palestino Hamás, Ismail Haniya, acusó a Israel de no cooperar en las negociaciones sobre un cese al fuego en la Franja de Gaza y sobre un intercambio de prisioneros."La ocupación [israelí] sigue maniobrando y postergando cuestiones que preocupan a nuestro pueblo, mientras que su posición se centra en la liberación de los prisioneros detenidos por la resistencia [representada por Hamás y sus grupos aliados palestinos]", destacó Haniya.También agregó que Hamás desde el principio respondió positivamente a las propuestas de varios países de pactar un acuerdo con Israel para "detener la agresión" contra el pueblo palestino y levantar el bloqueo de la Franja de Gaza."La resistencia no aceptará una tregua a menos que se detenga la agresión contra la Franja de Gaza, se retire el Ejército israelí, se levante el bloqueo del enclave palestino, se garanticen refugios seguros para las personas desplazadas y compromisos para reconstruir la Franja", recalcó.

