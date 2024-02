https://sputniknews.lat/20240217/mueren-en-bombardeo-aereo-2-medicos-cubanos-secuestrados-en-kenia-1148327344.html

Mueren en bombardeo aéreo 2 médicos cubanos secuestrados en Kenia

Mueren en bombardeo aéreo 2 médicos cubanos secuestrados en Kenia

LA HABANA (Sputnik) — Los médicos cubanos Assel Herrera y Landy Rodríguez, secuestrados desde abril de 2019 por grupos terroristas que operan en Kenia... 17.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-17T18:02+0000

2024-02-17T18:02+0000

2024-02-17T18:27+0000

américa latina

cuba

al shabab

🌍 áfrica

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/106872/03/1068720364_0:0:3600:2026_1920x0_80_0_0_0d70832fd30be2702373b8a936b2e274.jpg

"Al Shabab anunció el sábado [el 17 de febrero] la muerte de dos médicos cubanos a través de un comunicado en la plataforma de mensajería Telegram, afirmando que murieron en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en la ciudad de Jilib, región del Bajo Juba", publicó el medio somalí Halqabsi News. Sin embargo, agrega el diario, "esta afirmación no ha sido verificada de forma independiente, lo que deja lugar a incertidumbre sobre las circunstancias de su desaparición". Por su parte, desde el Ministerio de Exteriores de Cuba alertaron que hasta el momento, estas informaciones no han sido confirmadas. "Al respecto, las autoridades cubanas se mantienen en comunicación permanente con sus contrapartes kenianas y somalíes", precisa un mensaje de la Cancillería cubana en la red social X. De acuerdo con Halqabsi News, el 14 de febrero, el Comando de Estados Unidos para África (Africom) informó que el 9 de febrero había realizado un ataque aéreo contra Al Shabab en la zona de Yaaq Dabeyl, en la región del Bajo Juba, que se saldó con la muerte de dos militantes. Este ataque aéreo es parte de una estrategia más amplia para contrarrestar las actividades del grupo en Somalia. Fuentes cercanas al Gobierno somalí han acusado a Al Shabab de ejecutar a los médicos cubanos después de años de cautiverio, durante los cuales supuestamente fueron entrenados en prácticas médicas por el grupo, añade el medio de prensa africano. El doctor Herrera Correa, especialista de Medicina General Integral, y el cirujano Rodríguez Hernández, fueron secuestrados en Kenia en abril de 2019 por fuerzas del grupo extremista Al Shabab, vinculado a la organización terrorista Daesh (autoproclamado Estado Islámico, organización terrorista proscrita en Rusia y otros países), y posteriormente trasladados a Somalia. Ambos doctores formaban parte de un contingente de cien profesionales de la salud cubanos que prestaban sus servicios en Kenia, como parte de la colaboración médica internacional que brinda La Habana a esa nación africana. Desde que se conoció el secuestro de ambos profesionales de la salud, las autoridades cubanas crearon un grupo de trabajo gubernamental para dar seguimiento a este sensible asunto, y se mantenían contactos de alto nivel con los Gobiernos de Kenia y Somalía para lograr la liberación de los médicos secuestrados.

https://sputniknews.lat/20240119/la-actividad-de-los-huties-es-una-resistencia-victoriosa-a-las-estructuras-de-dominacion-mundial-1147530662.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

cuba, al shabab, 🌍 áfrica