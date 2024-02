https://sputniknews.lat/20240217/sectores-venezolanos-presentes-en-dialogo-nacional-rechazan-amenaza-de-eeuu-1148307284.html

Sectores venezolanos presentes en diálogo nacional rechazan amenaza de EEUU

CARACAS (Sputnik) — Los sectores de Venezuela que participan en el proceso de diálogo nacional para establecer una propuesta de cronograma electoral rumbo a

"Lo que se puede evaluar de las jornadas de diálogo nacional con los distintos sectores sociales y políticos, es el amplio margen de coincidencias que se registra, en particular, en lo que se refiere a la defensa irrestricta de nuestra soberanía, y al rechazo al ultimátum que plantean voceros del gobierno de EEUU de recrudecer el bloqueo económico contra Venezuela", detalló el integrante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral). El 30 de enero, el parlamento aprobó por unanimidad hacer una consulta con diversos sectores del país a los efectos de promover una propuesta de consenso que incluya un calendario electoral para los comicios presidenciales. La propuesta del órgano legislativo surgió luego de que EEUU amenazó con restaurar las sanciones contra la industria petrolera venezolana, de no haber avances en las negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Además, Washington decidió revocar la Licencia General 43, que autorizaba transacciones que involucraban a la empresa minera de oro estatal venezolana Minerven. La administración de Joe Biden adoptó la medida luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificara la inhabilitación por 15 años a la opositora y candidata presidencial María Corina Machado por su presunta vinculación a una "trama de corrupción" liderada por el exdiputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino en 2019. EurodiputadosA la postura de EEUU se sumó el pronunciamiento del Parlamento Europeo, quienes votaron a favor de una resolución que advierte que no reconocerán las elecciones presidenciales del país sudamericano si no se permite la candidatura de la dirigente opositora. Al respecto, Daza consideró como evidente que el Parlamento Europeo respalde a este sector de la oposición venezolana, puesto que desde este organismo se propició la imposición de sanciones contra su país. La resolución, que contó con 446 votos a favor, 21 en contra y 32 abstenciones, pide el cumplimiento del Acuerdo de Barbados, establecido entre el Gobierno de Maduro y la oposición. El texto además sostiene que la Unión Europea "no debe considerar el envío de ninguna misión de observación electoral" en caso no se cumplan determinadas condiciones para las presidenciales venezolanas. Machado, líder de la organización política Vente Venezuela, es señalada de haber reclamado una intervención extranjera como la única vía para poner fin a la "tiranía" de Maduro.

