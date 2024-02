https://sputniknews.lat/20240218/el-fallo-contra-trump-afecto-su-bolsillo-pero-sus-empresas-se-habrian-mantenido-intactas-1148333107.html

El fallo contra Trump afectó su bolsillo, pero sus empresas se habrían mantenido intactas

El fallo contra Trump afectó su bolsillo, pero sus empresas se habrían mantenido intactas

La sentencia por fraude emitida el 16 de febrero contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría vaciado sus bolsillos en 355 millones de... 18.02.2024

El experto hizo referencia a que el juez que dictaminó sobre el caso, Arthur Engoron, no aceptó la petición de la fiscal Laetita James de que a Trump se le retiraran sus certificados comerciales estatales, lo que le habría impedido operar sus numerosas corporaciones de responsabilidad limitada en Nueva York.James también solicitó al juez que el propio Trump fuera excluido permanentemente de la industria inmobiliaria del estado de Nueva York, pero esta solicitud tampoco tuvo eco en el juzgador. De acuerdo con la sentencia, a Trump y a sus hijos Donald Jr. y Eric no se les permitirá ocupar puestos como funcionarios o directores en sus empresas con sede en Nueva York en el futuro previsible: en el caso de Trump será durante tres años, en el de sus hijos durante dos.Tampoco se permitirá a Trump ni a la Organización Trump pedir dinero prestado a instituciones financieras autorizadas o registradas en el estado de Nueva York durante tres años.El juez encontró culpable a Trump de presentar estados financieros fraudulentos para obtener préstamos y seguros a tasas favorables.Según el análisis de CNN, el fallo judicial exige que la Organización Trump esté dirigida esencialmente por un monitor independiente, que fue designado por el tribunal en 2022, y un nuevo director de cumplimiento independiente.Según CNN, Trump apelará la sentencia, pero el hecho de que Engoron no disolviera efectivamente sus negocios y en su lugar pidiera una supervisión independiente puede perjudicar sus posibilidades de ganar.Los 355 millones de dólares que Trump y sus empresas deben pagar son una devolución de ganancias mal habidas por las prácticas fraudulentas por las que Engoron lo encontró responsable. Y sumado a los intereses que se cobrarán retroactivamente a las fechas que el juez especificó en el fallo, el monto total podría superar los 450 millones de dólares, según estimaciones de la Fiscalía de Nueva York.

