"Marcha por la democracia en México": miles piden elecciones limpias y más oposición a AMLO | Fotos

Miles de personas se congregaron este 18 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México para protestar contra lo que calificaron como un intento del Gobierno... 18.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-18T23:50+0000

2024-02-18T23:50+0000

2024-02-19T01:10+0000

Aunque la marcha fue convocada por diversas organizaciones civiles que aseguraban que la manifestación no tendría fines partidistas, la práctica fue distinta, pues muchos inconformes mostraron pancartas y consignas en contra del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por López Obrador. Además, no faltaron los mensajes en favor de Xóchitl Gálvez, virtual candidata de la oposición a la Presidencia de México. Asimismo, a la marcha acudieron personajes conocidos por sus posturas en contra del obradorismo, como el historiador Enrique Krauze, el empresario Claudio X. González, el exidrector del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, el político José Woldenberg, y la exlegisladora de derecha y esposa del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.Los organizadores aseguraron que hubo hasta 700.000 asistentes, mientras que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México —a cargo de un Gobierno de Morena— reportó 90.000.Bajo el lema de "Nuestra democracia no se toca", los manifestantes se reunieron en el zócalo capitalino, la principal plaza pública del país latinoamericano, además de que hubo concentraciones en decenas de ciudades en prácticamente todos los estados de la República mexicana.Tanto los oradores como los manifestantes argumentaron que el Gobierno de López Obrador ha atentado y pretende seguir atentado contra el sistema democrático del país, con acciones como reducir el presupuesto al INE o centralizar los organismos autónomos reguladores. Las concentraciones fueron convocadas por decenas de organizaciones de la sociedad civil opositoras a López Obrador, aunque los organizadores dijeron que no se trataba de actos partidistas ni de campaña de cara a las elecciones del 2 de junio.¿Democracia en peligro?El principal orador, Lorenzo Córdova, conocido por haberse enfrascado en diversas discrepancias con el presidente López Obrador durante su gestión al frente del INE, advirtió que el Gobierno actual intenta una "regresión" hacia el "autoritarismo" que rigió en este país durante las décadas que fue gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en "donde antes que se votara, ya se sabía quién iba a ganar".Según Córdova, en la actual Administración ha habido ataques sistemáticos contra la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y contra el INE, dos instituciones "que han protegido a los ciudadanos de los abusos del poder" en lo que calificó como un intento de "desmantelar" todo lo que han construido los mexicanos a lo largo de décadas de la lucha por la democracia.El expresidente del INE también cuestionó el paquete de 18 reformas constituciones presentadas por el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, al afirmar que pretenden una restauración autoritaria al buscar que jueces y magistrados dependan del partido en el gobierno, además de pretender desparecer a organismos autónomos para devolver esas funciones al poder ejecutivo.Dijo que estas reformas "ponen a la democracia en peligro" y buscan destruir al INE tal como actualmente está estructurado."Hace unos días se volvió a presentar una serie de iniciativas que como en su momento se intentó con el Plan A y B buscan destruir al INE como lo conocemos y controlarlo políticamente. No se quiere a un árbitro imparcial, se quiere a un árbitro que responda a los intereses de la mayoría del momento y eso no podemos ni vamos a permitirlo", aseguró el expresidente del INE.Según el académico, el Gobierno de López Obrador ha hecho recortes "brutales" a los presupuestos de los organismos autónomos con tal de asfixiarlos financieramente e impedir que cumplan con sus funciones."Si los autoritarios no descansan, tampoco lo haremos quienes luchamos y defendemos la libertad la igualdad, los derechos y la democracia, a quien estamos hoy y aquí estaremos todas las veces que sea necesario", arengó Córdova.Córdova expresó que los ciudadanos confían en el INE, pero "no le darán un cheque en blanco" y estará vigilantes de todas las decisiones que tomen en la organización de las elecciones de junio de manera que sean elecciones libres, equitativas y bajo vigilancia.Córdova terminó su discurso haciendo un llamado a los ciudadanos a aceptar si el INE los convoca a ser funcionarios de casilla, a participar como observadores electorales del junio y a acudir masivamente a las urnas en los comicios del 2 de junio.Este mismo día, la candidata oficialista a la presidencia, Claudia Sheinbaum, acudió al INE a registrarse oficialmente como candidata de la coalición "Seguimos haciendo historia", liderada por el oficialismo de Morena. Tras su registro, cuestionó los motivos de la masiva concentración en Zócalo.En contraste, académicos como el historiador Enrique Krauze incluso compararon la marcha de este 18 de febrero con el movimiento estudiantil de 1968, cuando decenas de miles salieron a las calles para protestar en contra del autoritarismo gubernamental, hecho que acabó en una sangrienta represión por parte del Ejército hacia los manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, el 2 de octubre de 1968. La comparación desató críticas y hasta burlas en redes sociales, ya que, dijeron, se trata de momentos y contextos completamente diferentes e imposibles de protagonizar una analogía.

