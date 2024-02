Netanyahu podría dejar el cargo cuando acabe la guerra en Gaza

https://sputniknews.lat/20240218/netanyahu-podria-dejar-el-cargo-cuando-acabe-la-guerra-en-gaza-1148348980.html

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, podría dejar el cargo cuando acabe la guerra en la Franja de Gaza, dijeron altos miembros del partido oficial... 18.02.2024, Sputnik Mundo

En una conferencia de prensa celebrada la noche del 17 de febrero, Netanyahu dijo que habrá elecciones "en unos años más" y reiteró que el país necesita unidad ante la guerra para derrotar completamente a la organización palestina Hamás.Sin embargo, altos miembros del Likud, el partido político del mandatario, dijeron a Ynet bajo condición de anonimato que Netanyahu simplemente no seguirá en el cargo una vez que acabe la ofensiva militar del país hebreo en el enclave palestino.El pasado 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel desde la Franja de Gaza causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos y capturando a unos 240 rehenes.En respuesta, Israel declaró la guerra a Hamás e inició ataques masivos contra instalaciones en Gaza, incluidas las civiles, al tiempo que impuso un bloqueo total al enclave palestino cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible. El 27 de octubre, Israel lanzó una incursión terrestre a gran escala en la Franja de Gaza.La campaña de bombardeos ha dejado hasta la fecha más de 28.000 muertos y más de 60.000 heridos en el enclave palestino, mientras que más de 100 personas tomadas como rehenes aún siguen bajo cautiverio de Hamás.De acuerdo con Ynet, los funcionarios consultados sobre las declaraciones de Netanyahu del sábado se burlaron y consideraron que era solo una ilusión del mandatario.Consultado por el portal, el Likud descartó división al interior de la agrupación y dijo "no hay nadie en la facción del Likud que se oponga a el primer ministro Netanyahu".Ynet también publicó la reacción del principal líder opositor Yair Lapid, quien cuestionó las declaraciones de Netanyahu sobre las elecciones.En su conferencia de prensa de la noche del 17 de febrero, Netanyahu pidió la unidad del pueblo israelí para derrotar a Hamás."Necesitamos unidad en este momento. Tenemos que unirnos, tenemos que eliminar otra cuarta parte del poder de combate de Hamás. Estamos desmantelando su infraestructura, hemos devuelto a más de la mitad de nuestros secuestrados y traeremos de vuelta al resto. Necesitamos unirnos para el esfuerzo de guerra", dijo el primer ministro.En los últimos días se han intensificado los llamados de diversas organizaciones que piden la dimisión de Netanyahu, a quien responsabilizan de lo sucedido el 7 de octubre.La asociación Combatientes de Kippur '73, que está detrás de la campaña "Tú eres la cabeza, tú eres el culpable", se ha pronunciado a favor de la dimisión del mandatario."Al igual que fue el caso de Golda (Meir) en su época, no queda más remedio que sustituirlo e ir a elecciones, y al mismo tiempo, establecer una comisión estatal de investigación para investigar a fondo el fracaso del 23. Netanyahu está perdiendo los estribos por una campaña que dice lo obvio: quienquiera que dirija y construya Hamas durante 14 años, y haya ignorado las advertencias, es el culpable del fracaso del 23. ¡Tú eres la cabeza, tú tienes la culpa!", señaló la agrupación en redes sociales.

