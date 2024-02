https://sputniknews.lat/20240218/venezuela-ratifica-que-su-disputa-con-guyana-se-resolvera-mediante-el-acuerdo-de-ginebra-1148335739.html

Venezuela ratifica que su disputa con Guyana se resolverá mediante el Acuerdo de Ginebra

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela ratificó el 17 de febrero su reconocimiento al Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento para alcanzar... 18.02.2024, Sputnik Mundo

"Al cumplirse 58 años de la vigencia del Acuerdo de Ginebra, Venezuela ratifica su inquebrantable compromiso con este instrumento jurídico como marco normativo para alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes sobre el Esequibo, y como vía para el diálogo y la negociación política amplia entre Venezuela y Guyana", detalló un comunicado oficial difundido a través de la cuenta de la red social X de la vicepresidenta de este país caribeño, Delcy Rodríguez. En el documento, Caracas agregó que pese a su voluntad de continuar aplicando el contenido, "resulta preocupante el continuo irrespeto y ausencia de disposición de la República Cooperativa de Guyana hacia sus compromisos históricos y jurídicos recientes en la materia". Venezuela también denunció las declaraciones de Guyana por considerarlas "hostiles, militaristas y arrogantes". A la par, el Gobierno venezolano acusó a Guyana de violar "abierta y francamente tanto el Acuerdo de Ginebra, como la Declaración de Argyle en complicidad con factores externos a esta controversia".Asimismo, el Gobierno de Nicolás Maduro señaló que "las recientes visitas y declaraciones de altos personeros estadounidenses de seguridad y defensa para el equipamiento, capacitación y cooperación en maniobras militares con Guyana, constituyen una abierta amenaza a la tranquilidad" de su país y la región. Por ello, Venezuela reiteró su llamado a la nación vecina a dar el debido cumplimiento a lo suscrito en 1966 y "evitar la injerencia de actores externos que en nada contribuyen a la buena vecindad y la convivencia pacífica regional". Desde hace más de 100 años, Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo. El Gobierno de Guyana decidió licitar bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar y otorgó contratos de perforación a las empresas ExxonMobil, de Estados Unidos; TotalEnergies, de Francia; y a SISPRO Inc, de esa nación. En la lista también se encuentran la International Group Investment Inc., con sede en Nigeria; Liberty Petroleum Corporation, de capital estadounidense; y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (Cnooc). Posteriormente, el 14 de diciembre, Maduro y su homólogo guyanés, Irfaan Ali, acordaron en San Vicente y las Granadinas que Venezuela y Guyana "directa o indirectamente no se amenazarán, ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia". Además, convinieron que cualquier controversia entre los dos Estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido, el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

