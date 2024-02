https://sputniknews.lat/20240219/expresidente-brasileno-bolsonaro-es-convocado-a-declarar-por-intento-de-golpe-1148363688.html

Expresidente brasileño Bolsonaro es convocado a declarar por intento de golpe

Expresidente brasileño Bolsonaro es convocado a declarar por intento de golpe

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía Federal de Brasil convocó al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) para que aclare su supuesta participación en un plan... 19.02.2024, Sputnik Mundo

Uno de sus asesores y abogados, Fábio Wajngarten, informó en la red social X (antes Twitter) que "Bolsonaro fue notificado para prestar declaración el próximo jueves día 22 de febrero en Brasilia", en el marco de la investigación policial lanzada a mediados de febrero. Wajngarten añadió que su equipo de abogados tomará las medidas necesarias para asegurarle toda la defensa prevista constitucionalmente.Diversos medios brasileños barajan la posibilidad de que la defensa de Bolsonaro pida aplazar el interrogatorio, alegando que aún no tuvieron acceso a toda la documentación sobre la investigación policial alrededor del expresidente y su entorno.A mediados de febrero, la Policía acusó al expresidente Bolsonaro, cuatro generales, un almirante y una veintena de civiles de urdir un golpe de Estado para evitar que el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder.La trama culminó en el asalto, por parte de miles de bolsonaristas, a la sede del Gobierno, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo en Brasilia el 8 de enero de 2023, aunque las autoridades reaccionaron rápidamente, los militares no se movilizaron y el intento golpista fue desactivado.En la investigación, la Policía le confiscó el pasaporte a Bolsonaro para evitar una fuga fuera de Brasil, y se divulgaron conversaciones en que el exmandatario y sus ministros y colaboradores más cercanos debatían qué hacer para mantenerse en el poder.La investigación detectó la existencia de un borrador de un decreto de golpe de Estado que preveía la detención de autoridades y jueces y la anulación del resultado electoral; un documento al que Bolsonaro tuvo acceso y que él mismo editó, según la policía.Bolsonaro ya fue inhabilitado por la Justicia Electoral y no podrá ser candidato en unas elecciones hasta o ejercer cargos públicos hasta 2030, pero ahora podría enfrentarse a penas por delitos muy graves, como intento de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho.

