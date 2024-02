https://sputniknews.lat/20240219/jeffrey-sachs-el-pueblo-de-eeuu-no-quiere-que-nuestro-gobierno-gaste-dinero-en-guerras-1148352932.html

Jeffrey Sachs: "El pueblo de EEUU no quiere que nuestro Gobierno gaste dinero en guerras"

Jeffrey Sachs: "El pueblo de EEUU no quiere que nuestro Gobierno gaste dinero en guerras"

Los estadounidenses están cansados de que su Gobierno financie a Ucrania y de que los recursos del presupuesto nacional se destinen a conflictos bélicos... 19.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-19T04:56+0000

2024-02-19T04:56+0000

2024-02-19T04:59+0000

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

jeffrey sachs

ucrania

eeuu

israel

otan

📰 suministro de armas a ucrania

joe biden

internacional

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/13/1148353676_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_83faf6a48b2c46fc5b880a4650ea91e5.jpg

"Los americanos no quieren que el Gobierno [de Biden] gaste el dinero en estas guerras que cuestan trillones de dólares", dijo Sachs, quien también fue director del Centro de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Columbia."Ellos ven que el déficit presupuestal es enorme, la deuda sigue creciendo y ellos [las autoridades] nos dicen que no puede haber servicios de salud, servicios de atención dental, oftalmológica, que los niños no pueden ser atendidos porque no hay presupuesto", agregó.Sachs recordó que Washington no ha ganado nada de recursos con las intervenciones militares que ha realizado en Siria, en Irak y en Afganistán, y afirmó que el actual conflicto entre Ucrania y Rusia es por la intención de Estados Unidos de expandir la OTAN hacia el Este de Europa, como una forma de presionar geopolíticamente a Rusia. De acuerdo con el economista, Washington pudo haber tomado la decisión de expandir la OTAN a Ucrania porque quiere ser el mayor poder hegemónico en el mundo y "poner sus piezas en todos los tableros de ajedrez", o también porque el conflicto ucraniano implica un negocio de billones de dólares al año para las grandes empresas del complejo armamentístico del país norteamericano.En agosto pasado, la compañía conjunta de armas Raytheon-Lockheed Martin Javelin JV recibió una extensión de contrato superior a los 116 millones de dólares para construir más unidades de lanzamiento de misiles Javelin para el Ejército de Estados Unidos. Los misiles antitanque Javelin son uno de los armamentos enviados por Washington a Ucrania desde febrero de 2022, fecha en la que comenzó la operación militar especial rusa. También hubo otra empresa ganadora de contratos del Pentágono: Raytheon Land and Air Defense Systems, que se llevó un acuerdo de 322,5 millones de dólares para construir misiles 2B lanzados por tubo, con seguimiento óptico y guiados por radio.

https://sputniknews.lat/20240218/cuestion-de-vida-o-muerte-putin-explica-la-importancia-para-rusia-de-lo-que-ocurre-en-ucrania--1148337205.html

ucrania

eeuu

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, jeffrey sachs, ucrania, eeuu, israel, otan, 📰 suministro de armas a ucrania, joe biden