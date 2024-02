https://sputniknews.lat/20240219/uganda-saluda-alternativas-al-sistema-swift-para-eludir-chantajes-de-occidente-1148355084.html

Uganda saluda alternativas al sistema SWIFT para eludir chantajes de Occidente

ADÍS ABEBA (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Uganda, Jeje Odongo, aplaudió la búsqueda de alternativas al sistema bancario internacional SWIFT para... 19.02.2024, Sputnik Mundo

El jefe de la diplomacia ugandesa subrayó que un sistema alternativo al SWIFT es imprescindible para eludir los chantajes y la politización de las operaciones financieras. Odongo denunció que el bloque occidental, de hecho, chantajea a los países africanos si no aceptan sus políticas y les amenaza con desconectarlos del sistema SWIFT, la plataforma interbancaria para la transferencia de información que facilita las transacciones a nivel global. Cualquier país africano, advirtió, puede ser objeto de este tipo de sanciones de Occidente por sus contactos con Rusia. El sector financiero de Rusia fue blanco de fuertes restricciones en 2022 por parte de Estados Unidos y la Unión Europea después de que el país comenzara una operación militar para frenar los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk. Varios importantes bancos rusos fueron desconectados del sistema internacional SWIFT. El Banco de Rusia desarrolló su propio sistema interbancario para facilitar las transacciones, denominado SPFS, y hasta la fecha bancos de una veintena de países se unieron a la estructura. SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.

