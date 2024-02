https://sputniknews.lat/20240220/china-en-alerta-por-los-juegos-de-guerra-de-eeuu-y-filipinas-1148384909.html

China en alerta por los 'juegos de guerra' de EEUU y Filipinas

PEKÍN (Sputnik) — Las Fuerzas Armada de China anunciaron la movilización de sus buques y aviones de combate ante el patrullaje conjunto sobre el mar de China... 20.02.2024, Sputnik Mundo

La agencia GMA informó que aviones de guerra estadounidenses y filipinos efectuaron un patrullaje conjunto en las áreas en disputa en el mar de China Meridional, como parte de la segunda fase del tercer ejercicio combinado en el marco de la Actividad de Cooperación Marítima (MCA, por sus siglas en inglés). Los soldados chinos, según la nota, "están en alerta máxima para defender con firmeza la soberanía, la seguridad, el derecho marítimo y los intereses del país, así como la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional". Desde hace décadas, China mantiene una disputa territorial con varios países de la región de Asia-Pacífico por las islas ubicadas en el mar de China Meridional. En la zona se descubrieron importantes reservas de hidrocarburos, especialmente en las islas Xisha (Paracel), Nansha (Spratly) y el arrecife de Huangyan (Scarborough). En la pugna territorial están involucrados también en mayor o menor medida Filipinas, Vietnam, Brunéi y Malasia. La situación en la región se complica a menudo por el paso de buques militares de EEUU que, según la Cancillería china, violan el derecho internacional y minan la soberanía y la seguridad de China. Pese a las protestas de Pekín, Washington declara que EEUU navegará en todas las aguas en que lo permite el derecho internacional. En julio de 2016, la Corte Permanente de Arbitraje, un organismo internacional poco conocido y no vinculado a la ONU, a la que había acudido Filipinas, estableció que los elementos en disputa del archipiélago Spratly no eran islas como tal y, por lo tanto, no generaban una zona económica exclusiva. China, que no reconoce a este tribunal, declaró nulo el fallo de esa instancia.

