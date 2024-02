https://sputniknews.lat/20240220/eeuu-esta-en-declive-hoy-en-dia-debido-a-la-ignorancia-y-arrogancia-1148385168.html

EEUU está "en declive" hoy en día debido a la "ignorancia y arrogancia"

EEUU está "en declive" hoy en día debido a la "ignorancia y arrogancia"

La ignorancia y la arrogancia son las razones por las que Estados Unidos fracasó en Afganistán e Irak y actualmente está "en declive", declaró a Sputnik el... 20.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-20T15:13+0000

2024-02-20T15:13+0000

2024-02-20T15:13+0000

internacional

eeuu

pakistán

afganistán

irak

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107504/25/1075042521_0:348:3801:2486_1920x0_80_0_0_9e3571317ca2d17567419c23e7cb2458.jpg

"La política de Estados Unidos hacia ciertos países de Asia se basa a veces en una combinación de ignorancia y arrogancia. Arrogancia, porque son un país grande, porque se consideran una superpotencia, creen que lo saben todo. Pero no es así. No conocen la cultura ni los valores de otros países. Y también ignorancia, porque no entienden a los pueblos de esos lugares. Por eso fracasaron en Afganistán, por eso fracasaron en Irak", dijo Sayed a Sputnik.Estas son las mismas razones por las que Estados Unidos está ahora "en declive" y ya hace algún tiempo que ha sido así, añadió.El senador explicó que vivió en Estados Unidos, obtuvo un máster en una de las universidades más respetadas de Washington, Georgetown, y trabajó en el Congreso estadounidense como becario. Sin embargo, el país había cambiado mucho desde entonces y el EEUU que él conocía "era diferente".En octubre de 2001, una coalición liderada por Estados Unidos lanzó una invasión de Afganistán. Sin embargo, los talibanes tomaron el poder en el país en agosto de 2021, lo que provocó el colapso del Gobierno respaldado por el país norteamericano y aceleró la retirada de las tropas estadounidenses. El 31 de agosto de ese mismo año, las fuerzas de EEUU completaron su retirada del país, poniendo fin a 20 años de presencia militar.En marzo de 2003, la coalición liderada por Estados Unidos invadió Irak sin una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. En consecuencia, el total de muertes excesivas relacionadas con la guerra ascendía a 654.965 en octubre de 2006, según el estudio de la revista The Lancet. Las tropas estadounidenses se retiraron de Irak en diciembre de 2011. A pesar de ello, hasta la fecha, las fuerzas estadounidenses y de la coalición siguen teniendo una notable presencia militar en el país, con bases militares.

https://sputniknews.lat/20240220/un-senador-paquistani-senala-el-doble-rasero-de-eeuu-y-otros-paises-occidentales-1148379812.html

eeuu

pakistán

afganistán

irak

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, pakistán, afganistán, irak