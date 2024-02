https://sputniknews.lat/20240220/lukashenko-alerta-del-despliegue-de-las-tropas-de-la-otan-cerca-de-bielorrusia-y-rusia-1148380708.html

Lukashenko alerta del despliegue de las tropas de la OTAN cerca de Bielorrusia y Rusia

MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, alertó de la concentración de 32.000 soldados de la OTAN y miles de equipos militares... 20.02.2024, Sputnik Mundo

Según advirtió Lukashenko, la OTAN, el bloque bélico liderado por Estados Unidos, ha desplegado más de 1.000 equipos blindados, cerca de 160 piezas de artillería pesada y obuses y 235 aviones y helicópteros de guerra."La situación en el continente europeo, en particular cerca de nuestras fronteras, está lejos de ser tranquila", enfatizó.La fuerza militar, dijo, nuevamente es "el principal argumento de los centros mundiales de la toma de decisiones como si no bastara los millones de muertos y las atrocidades de las dos guerras mundiales".En este contexto, el presidente bielorruso indicó que su país se ha blindado con otros dos avanzados sistemas antiaéreos S-400 y nuevos misiles Iskander."Poseemos lo necesario para defendernos y, como dicen los militares, para infligir al enemigo daño inaceptable", remarcó.Lukashenko destacó además que en el territorio del país se han desplegado armas nucleares tácticas."A día de hoy esto es un elemento importante de disuasión a cualquier enemigo", recalcó.El presidente bielorruso se refirió también al expansionismo de la OTAN.Bielorrusia, consignó, resultó de hecho en el epicentro de la mayor crisis político-militar con el uso de los viejos métodos de intimidación."Los pronósticos no son halagüeños. El apetito y la actividad del Occidente colectivo solo aumentarán. Washington y sus aliados seguirán con la expansión de la OTAN y la situación para ellos es favorable. Lo diré directamente sin tintes diplomáticos: casi todos los líderes europeos se convirtieron en súbditos de Estados Unidos. La política de Estados Unidos y sus intereses dominan en el territorio de la Unión Europea, no hay ninguna duda de ello", apostilló.En agosto de 2023, advirtió que si Polonia, los países bálticos y Ucrania cometen una agresión contra Minsk, Bielorrusia responderá al instante y con todo lo que tiene a su disposición. Al mismo tiempo, Lukashenko aseguró que Minsk siempre apoyará a Rusia, aunque no entrará en acciones bélicas en Ucrania mientras se respete su frontera.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

