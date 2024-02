https://sputniknews.lat/20240221/los-ucranianos-son-incapaces-de-mantenerse-en-el-campo-de-batalla-1148430670.html

"Los ucranianos son incapaces de mantenerse en el campo de batalla"

"Los ucranianos son incapaces de mantenerse en el campo de batalla"

La retirada de Avdéyevka ha representado una de las más recientes derrotas importantes para Ucrania y se explica porque el Ejército de ese país no tiene... 21.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-21T23:55+0000

2024-02-21T23:55+0000

2024-02-21T23:55+0000

defensa

scott ritter

serguéi shoigú

ucrania

donetsk

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

avdéyevka

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/14/1148380469_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d6b2e0cc31eb85314d4d2db950b64336.jpg

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, informó al presidente Vladimir Putin a principios de esta semana que la operación para liberar Avdéyevka se llevó a cabo con pérdidas mínimas para Rusia. En declaraciones a Sputnik, el ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de EEUU Scott Ritter dijo que Ucrania se tuvo que retirar de Avdéyevka por varias razones, siendo la más importante que no tienen la potencia de fuego necesaria para estabilizar el campo de batalla.En lo que respecta a los vehículos aéreos no tripulados, "incluso cuando los soldados ucranianos utilizan los aviones no tripulados porque no pueden detener el poder aéreo ruso, los operadores son atacados y eliminados", según Ritter.Recordó que las tropas ucranianas habían sido "expulsadas de Avdéyevka, una posición fortificada, si no la más fortificada, de todas las líneas defensivas ucranianas".El analista sugirió que la liberación de Avdéyevka podría ser "el principio del fin de la cohesión de combate ucraniana a lo largo de toda su línea del frente"."Avdéyevka no es una situación puntual, es una situación que se repetirá una y otra vez, hasta que llegue el momento en que los militares ucranianos ya no sean capaces de montar una defensa cohesionada. En ese momento, la operación militar especial llegará a su fin, porque se habrá alcanzado el objetivo de la desmilitarización", subrayó Ritter.El Ministerio de Defensa ruso dijo anteriormente en un comunicado que la liberación de Avdéyevka "hizo posible alejar la línea del frente de Donetsk, asegurando significativamente la ciudad de los ataques terroristas de Kiev".

https://sputniknews.lat/20240221/tras-su-derrota-en--avdeyevka-el-gobierno-de-zelenski-se-tambalea-1148408991.html

https://sputniknews.lat/20240221/mal-planificada-cientos-de-soldados-ucranianos-habrian-sido-capturados-en-retirada-de-avdeyevka-1148412094.html

ucrania

donetsk

avdéyevka

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

scott ritter, serguéi shoigú, ucrania, donetsk, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, avdéyevka