Rusia no ve interés de EEUU en una solución pacífica de la situación en torno a Ucrania

Rusia no ve interés de EEUU en una solución pacífica de la situación en torno a Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos y sus aliados no están interesado en resolver pacíficamente la situación en torno a Ucrania, declaró en una entrevista con... 21.02.2024

Occidente, continuó, "recuerda a su población que lo que sucede allí [en Ucrania] es un buen acuerdo para Washington", es decir, la mayor parte de los fondos asignados a Kiev se queda en EEUU "impulsando el desarrollo del complejo militar industrial estadounidense, creando nuevos empleos", mientras los ciudadanos ucranianos "mueren en el campo de batalla". Galuzin subrayó que Kiev y los países occidentales siguen promoviendo la fórmula de paz del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, –documento "que se desacreditó totalmente"– y rechazando examinar "iniciativas realistas" de otros países. Kiev, explicó, está apoyado por EEUU y otros países de la OTAN que siguen enviando armas, presentando datos de inteligencia y capacitando a militares ucranianos, mientras la fórmula de Zelenski "no tiene nada que ver con la paz y representa una serie de ultimátums no realistas hacia Rusia". A juicio de Galuzin, las reuniones sobre Ucrania en "el formato de Copenhague" buscan ampliar la coalición antirrusa atrayendo el mayor número posible de países del sur global y de Oriente usando chantajes, mentiras y amenazas. "Todo esto no contribuye a una resolución, sino que agrava la situación y prolonga el conflicto", subrayó.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk frente al genocidio cometido por parte de Kiev.Incautación de activos rusos por UcraniaAbordando el tema del destino de fondos y bienes pertenecientes a Rusia en Ucrania, el vicecanciller no descartó medidas de represalia recíprocas si Kiev incauta activos rusos.En diciembre de 2023, el Ministerio de Justicia de Ucrania informó haber presentado una demanda ante el Tribunal Superior Anticorrupción para confiscar en beneficio del país dos aviones de pasajeros An-148-100E pertenecientes a una compañía de leasing rusa, la sociedad anónima Iliúshin Finance Co.Comentando esta situación, Galuzin destacó que "cualquier intento de confiscar la propiedad [rusa] en países hostiles es ilegítimo y no representa más que un robo de la propiedad ajena"."La decisión al respecto se tomará con base a la posición de los propietarios de los activos y bienes incautados", concluyó el interlocutor.

