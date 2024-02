https://sputniknews.lat/20240222/amlo-arremete-contra-el-nyt-por-reportaje-sobre-el-presunto-financiamiento-del-narco-a-su-campana-1148451456.html

AMLO arremete contra el 'NYT' por reportaje sobre el presunto financiamiento del narco a su campaña

AMLO arremete contra el 'NYT' por reportaje sobre el presunto financiamiento del narco a su campaña

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra el diario estadounidense 'The New York Times', que publicó un reportaje donde se... 22.02.2024, Sputnik Mundo

El mandatario mexicano anunció que recibió, a través del coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, un cuestionario de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico en México, donde señaló que trabajaban una pieza periodística sobre una investigación que hizo el Gobierno de Estados Unidos durante este sexenio.Uno de los hallazgos señalados por la periodista es que tanto Ismael el Mayo Zambada, una de las principales figuras del cartel de Sinaloa, así como integrantes del cartel de Los Zetas, habrían tenido acercamientos y, en el último caso, otorgado hasta 4 millones de pesos (200.000 dólares) a gente cercana a López Obrador, esto en el período electoral de 2018.De igual manera, en el cuestionario se le pregunta sobre videos donde presuntamente sus hijos José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo recibieron dinero por parte del crimen organizado.Finalmente, el mandatario dijo que espera que la Administración estadounidense dé su versión sobre la supuesta investigación a la que hace referencia el periódico y descartó que ello merme su relación bilateral."Yo espero que el Gobierno de EEUU exprese algo. También si no quieren decir nada o actuar con transparencia, es su asunto", declaró.Horas después de sus declaraciones, el NYT publicó el reportaje sobre los presuntos nexos de gente cercana al mandatario mexicano con el narcotráfico.Esto se da después de que el 31 de enero de 2024, la agencia alemana DW y el medio estadounidense ProPublica presentaron reportajes donde se señalaba que el ahora jefe de Estado mexicano habría recibido alrededor de dos millones de dólares por parte de narcotraficantes para financiar su campaña política en 2006. Ambos citaron fuentes de la DEA, aunque no ofrecieron mayores pruebas.La investigación aclara en ambos casos que se desconoce si el político mexicano sabía de estos supuestos ingresos irregulares.Al respecto, López Obrador negó la información difundida y afirmó que era "una calumnia".También consideró que en EEUU, el Departamento de Estado es quien tiene mayor influencia en los medios de comunicación. "Y aquí también, pero no hay ninguna prueba [en mi contra]. Son unos viles calumniadores", expuso en conferencia de prensa.

