Gobierno de México seguirá demandando la libertad del fundador de WikiLeaks

"En Estados Unidos, las grandes cadenas de televisión están muy controladas y muy vinculadas a las agencias [gubernamentales]. Muchos de ellos son agentes, además de mercenarios, informantes. Ahí tienen el caso del New York Times. Assange les dio la información, la publicaron y se quedaron callados; siguen sin decir nada a favor [de él]. Nosotros vamos a seguir demandando la libertad de Assange", expuso en su conferencia de prensa.El mandatario mexicano ya se ha pronunciado a favor del también periodista australiano. Por ejemplo, el 20 de abril de 2023, se reunió en la Ciudad de México con John y Gabriel Shipton, padre y hermano de Assange.En enero de 2022, el presidente de México subrayó que su Gobierno está dispuesto a darle asilo político al también activista, al considerar que no representa ningún peligro para la nación.En aquella ocasión, López Obrador reveló que, mientras Donald Trump fue presidente de Estados Unidos (2017-2021), le envió una carta donde lo emplazó a retirar los cargos contra Assange.El periodista está preso desde 2019 en Reino Unido y es acusado por el Gobierno estadounidense de 18 delitos de espionaje tras difundir en 2010, mediante la plataforma WikiLeaks, archivos clasificados relacionados con diversos temas, entre ellos, crímenes de guerra en Irak y Afganistán.Este 20 y 21 de febrero de 2024 se realizaron nuevas audiencias para decidir si continúa disputando en juzgados británicos el dictamen sobre su extradición a EEUU, donde se enfrentaría a una pena de 175 años de prisión.Ante ello, en entrevista exclusiva para Sputnik, el abogado Carlos Poveda, quien forma parte del equipo de defensa internacional de Assange, señaló el 20 de febrero de 2024 que, en caso de que proceda la extradición, esto afectaría no solo a su cliente, sino a la libertad de expresión mundial."No es solamente una persecución personal a Julian, sino una persecución a la libertad de expresión y al acceso de información. Bajo esas situaciones, yo creo que todos los Estados que creen en la democracia, en los derechos humanos, deberían estar a favor de [Assange] y no en contra, con complicidades o contubernios", afirmó.

