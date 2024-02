https://sputniknews.lat/20240223/el-tribunal-del-arbitraje-deportivo-avala-suspension-del-comite-olimpico-ruso-del-coi-1148478608.html

El Tribunal de Arbitraje Deportivo avala la suspensión del Comité Olímpico Ruso del COI

El Tribunal de Arbitraje Deportivo avala la suspensión del Comité Olímpico Ruso del COI

MOSCÚ (Sputnik) — El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó el recurso del Comité Olímpico Ruso (COR) contra su suspensión del Comité Olímpico... 23.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-23T18:09+0000

2024-02-23T18:09+0000

2024-02-23T18:14+0000

estilo de vida

coi

⚽ deportes

rusia

tribunal de arbitraje deportivo (tas)

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/17/1148478849_0:296:2733:1833_1920x0_80_0_0_2f132a51d0e674df01e79cf44dbfd070.jpg

El Tribunal indicó que su decisión es "definitiva y vinculante", pero agregó que puede ser apelada en un plazo de 30 días. Numerosos países condenaron la operación militar rusa en Ucrania que continúa desde febrero de 2022 y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. En particular, el COI recomendó a las federaciones deportivas internacionales que no permitieran a los atletas de Rusia y Bielorrusia participar en competiciones debido a las hostilidades en Ucrania. Sin embargo, en marzo de 2023, el Comité recomendó a las federaciones internacionales permitir que los atletas rusos y bielorrusos que no apoyan la operación rusa en Ucrania ni están vinculados con el Ejército ni fuerzas de seguridad, participen en los eventos deportivos en condición de neutrales. Además, el pasado 12 de octubre, el COI suspendió al Comité Olímpico de Rusia hasta nuevo aviso, debido a la incorporación de los consejos olímpicos de las repúblicas de Donbás y las provincias de Jersón y Zaporozhie en el organismo deportivo ruso. El propio COR acudió al TAS en noviembre pasado, exigiendo cancelar la decisión del Comité Olímpico Internacional.

https://sputniknews.lat/20240129/la-inteligencia-rusa-cree-que-el-jefe-de-wada-busca-desacreditar-torneos-rusos-bajo-presion-de-eeuu-1147808382.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

coi, ⚽ deportes, rusia, tribunal de arbitraje deportivo (tas)