Moscú revela las condiciones para "mantener Ucrania de alguna forma"

Moscú revela las condiciones para "mantener Ucrania de alguna forma"

Todavía existe la posibilidad de preservar Ucrania, pero para ello debe ser neutral y pacífica, sin discriminación ni rusofobia, dijo el 23 de febrero el

"Todavía es posible mantener a Ucrania de alguna forma, pero debe ser una Ucrania pacífica y neutral, donde no haya discriminación contra los rusos ni la rusofobia, y donde los criminales nazis no sean glorificados, y que no represente una amenaza para Rusia", dijo Nebenzia. La ONU celebró este día dos reuniones sobre Ucrania, una en el Salón de la Asamblea General y otra en el Consejo de Seguridad, en el marco del segundo aniversario del inicio de la operación especial rusa, el 24 de febrero de 2022.Ante el Consejo, Nebenzia cuestionó por qué varios países europeos no mostraron interés para abordar la situación en la Franja de Gaza como sí lo hicieron con la crisis ucraniana. "Quiero advertir de antemano que no tengo intención de escuchar los mantras rituales de los representantes de los Estados europeos", dijo Nebenzia al plantear una cuestión de orden en el debut de la reunión. "Pueden [la UE] practicar su elocuencia delante de los demás, atascando la situación con sus declaraciones hipócritas".Horas antes, el embajador ruso dijo que cualquier reunión sobre Ucrania en la Asamblea General del organismo sirve "únicamente para promover una agenda política".

