Trump acusa a Biden de "racista" y trata de empatizar con la comunidad afroamericana

Trump acusa a Biden de "racista" y trata de empatizar con la comunidad afroamericana

24.02.2024

"Así que a cualquier votante afroamericano que esté pensando en votar por nosotros por primera vez... solo recuerda que no le debes nada al corrupto Joe Biden absolutamente nada"."Al igual que los ciudadanos de todos los orígenes, los estadounidenses negros quieren vivir seguros, y eso es lo que cumpliré como su presidente", dijo el expresidente Trump en este estado, que celebrará elecciones primarias este sábado 24 de febrero.El aspirante a la reelección dijo que los estadounidenses afrodescendientes han sido una parte vital de la historia de Estados Unidos y han ayudado a hacer del país norteamericano "la nación más grande en la historia del mundo".También dijo que nadie ha sufrido más que los estadounidenses afroamericanos por "la agenda pro-crimen de los liberales blancos"."Hoy hay más republicanos negros sirviendo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que en cualquier otro momento desde la década de 1870", agregó el político republicano.De acuerdo con las encuestas, Trump es el actual favorito para conseguir la nominación republicana por tercera elección presidencial consecutiva. Su principal rival es la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien también fue embajadora de EEUU ante las Naciones Unidas durante parte del mandato de Trump como presidente.Las primarias de este 24 de febrero en Carolina del Sur son abiertas, lo que significa que cualquier votante registrado puede participar en las primarias republicanas o en las demócratas, pero no en ambas. Las primarias demócratas se celebraron a principios de febrero. El presidente Joe Biden ganó.Aunque Haley era la gobernadora del estado, Trump encabeza las preferencias, de acuerdo con las encuestas previas a las primarias. La cadena CNN señaló que Trump tiene el apoyo de más del 60% de los votantes de las primarias del Partido Republicano, superando con creces a Haley, que ha rondado el 30%.

