EEUU quiere investigar dónde acaba su dinero en Ucrania, pero todo podría ser una simulación

EEUU quiere investigar dónde acaba su dinero en Ucrania, pero todo podría ser una simulación

El Departamento de Defensa de Estados Unidos infirmó que quiere investigar supuestas irregularidades como posibles "fraude en las adquisiciones, sustitución de productos, robo, fraude o corrupción y desvío"."Harán las cosas a puerta cerrada. Y me sorprendería que presentaran acusaciones firmes y demostrables para apoyar esto. Parte de la información será clasificada", continuó el veterano militar estadounidense. "Veo esto solo como una cosa de los medios de comunicación y del Departamento de Defensa tratando de mostrar que están haciendo algo, pero realmente cuestiono, incluso si vienen con algunos hallazgos específicos sobre individuos u organizaciones. No creo que vaya a pasar mucho", añadió. La preocupación por la supuesta incapacidad del Departamento de Defensa para rastrear la ayuda militar a Ucrania comenzó a surgir ya en abril de 2022, cuando funcionarios estadounidenses y fuentes del Pentágono, citadas por la cadena CNN, afirmaron que Washington tiene "pocos medios" para rastrear el armamento que ha enviado a Kiev. Se teme que las armas estadounidenses acaben en las manos equivocadas. Anteriormente, el Índice Global del Crimen Organizado 2021, financiado por Estados Unidos, había calificado a Ucrania como uno de los mayores mercados de tráfico de armas de Europa."En el Pentágono lo sabíamos desde hace más de un año, incluso estaba documentado que tenían preocupaciones en ese momento", señaló Rasmussen. "Hemos tenido pruebas de que las cosas se han trasladado al mercado negro. Y también sabemos que el director [de la CIA, William] Burns se acercó a Zelenski y le habló específicamente de corrupción", agregó. Los republicanos del Congreso han alertado en repetidas ocasiones por la falta de supervisión de la ayuda militar estadounidense a Ucrania. En febrero, representantes de la Cámara de Representantes solicitaron al secretario de Defensa, Lloyd Austin, documentos relacionados con la ayuda estadounidense a Kiev. Los congresistas exigieron saber "cómo pretende el Departamento mitigar las vulnerabilidades de la ayuda militar a Ucrania."¿Una máquina de lavado de capitales?"Esto también es una máquina de blanqueo, porque mucha de esta ayuda ni siquiera va a Ucrania. Gran parte va al complejo industrial militar. Y hacen contribuciones para asegurarse de que los votos sean emitidos, mantener puestos de trabajo en los distritos y esas cosas. En el trasfondo también hay grupos de presión a los que les importa un bledo cuánta gente muera", asegura Rasmussen. A la pregunta de cómo podrían afectar las investigaciones del inspector general, el teniente coronel retirado argumentó que la indagatoria no impediría que el Congreso aprobara al menos parte del último paquete de armas para Kiev.Al mismo tiempo, no descartó que los conservadores estadounidenses y europeos, cada vez más escépticos ante los intentos de Washington y Bruselas de invertir miles de millones en Ucrania a pesar de los repetidos fracasos militares, examinen el gasto. Los republicanos podrían sacar partido del asunto antes de las elecciones de noviembre."Quizá se vea más de esto en Europa que en los medios estadounidenses. Depende de los medios. Si los medios de comunicación son más conservadores, quizá se hable más de ello", concluyó Rasmussen

