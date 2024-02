https://sputniknews.lat/20240225/el-hacinamiento-en-las-carceles-obliga-al-reino-unido-a-prorrogar-la-excarcelacion-anticipada-1148511539.html

El hacinamiento en las cárceles obliga al Reino Unido a prorrogar la excarcelación anticipada

El hacinamiento en las cárceles obliga al Reino Unido a prorrogar la excarcelación anticipada

Londres prorrogó indefinidamente un plan de excarcelación anticipada de presos debido a la falta de espacio en las cárceles, informa Sky News, citando una... 25.02.2024, Sputnik Mundo

Los presos condenados por delitos más graves, de penas de más de cuatro años de prisión, no podrán optar a la excarcelación anticipada, indican las nuevas directrices. La activación de la medida "por un periodo indefinido" no prevé su introducción con carácter permanente, informa Sky News. Sin embargo, las autoridades no han precisado la fecha de finalización del programa, añade.De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Justicia del país, 87.973 personas están actualmente entre rejas en Inglaterra y Gales, mientras que el número de prisioneros que pueden ser recluidos es de 79.507. En octubre de 2023, la presidenta de la Asociación de Directores de Prisiones, Andrea Albutt, anunció que el reino estaba a punto de quedarse sin plazas libres en las cárceles, ya que el número de presos se acercaba a su punto crítico.El politólogo ruso Alexandr Nósovich señaló a Sputnik que debido a la escasez de prisiones, el Reino Unido planea alquilar celdas en el extranjero. En sus palabras, Estonia podría ser uno de los posibles países importadores de presos británicos, ya que allí "todo lo que sea de la OTAN se acepta con gran placer".Los medios de comunicación informaron que el reino planeaba construir nuevos centros penitenciarios para finales de la década, creando prisiones con 20.000 celdas para resolver el problema. De acuerdo con las previsiones del Ministerio de Justicia británico, el número de presos en el país pasará de 93.000 a 106.000 en marzo de 2027.

